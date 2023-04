Stampa

Sappiamo che ogni persona ha più intelligenze e che queste possono essere non solo sfruttate, ma anche allenate e potenziate: proprio sulla base di questa conoscenza vengono sviluppati i giochi Headu, pensati per imparare divertendosi e progettati con il metodo Intelligenze, Competenze e Gioco (ICG), che stimola le varie forme di intelligenza e le orienta all’apprendimento attraverso il gioco.

Se sei amante della scienza continua a leggere per scoprire come divertirti con i nuovi giochi sperimentali realizzati da Headu!

Esperimenti scientifici per allenare le tue intelligenze!

Come dicevamo, ognuno di noi ha più intelligenze. Lo psicologo statunitense Howard Gardner ne ha individuate sette, che sono:

Logico-matematica

Linguistica

Spaziale

Musicale

Corporea-cinestetica

Personali

Naturalistica

Con il metodo ICG, Headu realizza giochi didattici divertenti e stimolanti orientati allo sviluppo delle competenze di base. Con la nuova linea Science, realizzata in collaborazione con la divulgatrice scientifica Chiara Valentina Segrè, la gamma Headu si amplia con dei veri e propri kit sperimentali innovativi, che applicano il metodo all’apprendimento delle discipline scientifiche.

I giochi/esperimento della linea Headu Science sono sette:

Laboratorio del Futuro

L’Energia del Sole

DNA Discover

Esperimenti con il Movimento

La Luce e le Stelle

Labirinto delle Piante

Reazioni e Trasformazioni

Te ne presentiamo due per capire meglio come Headu ha strutturato questa linea di giochi sperimentali a tema scienze!

La luce e le Stelle

Questo kit ti permette di costruire un telescopio e uno spettroscopio: sì, hai capito bene! Potrai cimentarti nella realizzazione di questi due oggetti fondamentali per l’osservazione degli astri, per poter provare anche tu a studiare le stelle! Il telescopio ottico, grazie a un sistema di lenti e specchi, è in grado di raccogliere la poca luce che proviene dagli oggetti celesti più lontani, concentrandola in un punto e ingrandendo l’immagine. Lo spettroscopio, invece, analizza gli spettri della luce emessa dagli oggetti celesti, per esempio dalle stelle e dalle nebulose, e in questo modo è in grado di fornire agli astronomi le informazioni per capire la composizione di una stella.

Il set Headu La luce e le stelle è composto da:

2 lenti con diverso potere di ingrandimento

1 CD

Nastro adesivo

Cartoncini

Mappe stellari (una invernale ed una estiva)

Stickers che si illuminano al buio

Il kit contiene inoltre le istruzioni dettagliate per costruire il telescopio e lo spettroscopio, per poter osservare le stelle come un vero astronomo!

Labirinto delle Piante

Quest’altro kit sperimentale creato da Headu è ideale per chi è appassionato di piante e natura: Labirinto delle Piante ti guida nel piantare un seme e far crescere una pianta da osservare mentre si sviluppa. Durante lo sviluppo, poi, potrai orientarne la crescita verso la fonte di luce! Una volta piantati i semi, dovrai seguire le istruzioni e innaffiare la terra regolarmente. Puoi ripetere l’esperimento con semi di diverse specie, per verificare se piante diverse si comportano allo stesso modo. Il kit comprende:

60 g di terriccio

15 semi di fagioli

15 semi di lenticchie

2 vasetti

Labirinto in cartone da costruire

Gioco del memo vegetale

Con il gioco del memo, composto da 60 carte con cui sfidare amici e familiari, scoprirai le caratteristiche delle piante ed imparerai a riconoscerne le le varie parti.

