Jannick Sinner si racconta attraverso le sue parole

Jannick Sinner ha fatto la storia, diventando il primo azzurro a trionfare a Melbourne, negli Australian Open. Conosciamo meglio il tennista attraverso le sue parole.

Grazie ai miei genitori per avermi dato libertà di scelta

Le parole di Jannick subito dopo aver vinto gli Australian Open

Devo lavorare ancora molto, gli avversari ora mi conoscono. Devo essere pronto

Se affronti il viaggio con un sorriso hai già vinto

La risposta che Sinner ha dato a un giovane fan che lo ha intervistato

Jannick Sinner: "Quando perdo non dormo"

Ecco che ha detto Jannick durante un'intervista a La Repubblica dopo aver perso contro Djokovic

Il talento non esiste

"Il talento per me non esiste, bisogna guadagnarselo", spiegava in un'intervista su Rainews del 2021 "Puoi avere capacità leggermente migliori, ma solamente se lavori andrai più in alto. Chi lavora è quello che ha talento".

Non ho mai paura sul campo

Jannick Sinner ha detto questa frase dopo la sconfitta contro Medvedev alle Nitto ATP Finals 2021

Jannick come stai?

Il suo momento ideale è mettersi a tavola e ridere con gli amici di sempre, quelli che ti conoscono davvero e ti chiedono "tu come stai", non come è andata l'ultima partita. "Sai quando a scuola tiravi le palline di carta con la cartuccia della biro? Facciamo queste cose qui, da bambini di cinque anni" ha detto in un'intervista a Sette magazine