ioleggoperché: il futuro inizia con un libro

#ioleggoperché

La lettura è molto più di un passatempo: è uno strumento potente per lo sviluppo personale. Un libro può stimolare la curiosità, l'immaginazione e la capacità di pensare in modo libero, tutti elementi essenziali per affrontare le sfide del futuro e realizzare i propri sogni. Questo è il cuore del messaggio di #ioleggoperché, un'iniziativa che non solo promuove l’importanza della lettura, ma aiuta concretamente le scuole a formare nuove generazioni di lettori.

Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, ha sottolineato il ruolo fondamentale dei libri in un’epoca in cui tutto scorre veloce. Il ministro ha sottolineato quanto i libri siano fondamentali per la formazione dei giovani perché inducono a fermarsi, a ragionare e a confrontarsi con sé stessi e gli altri. È attraverso il confronto con le storie, le idee e le emozioni contenute nei libri che i ragazzi imparano a conoscersi meglio e a sviluppare una visione critica del mondo.

Un progetto collettivo per il bene comune

Dal suo inizio, nel 2006, sono stati donati oltre 3 milioni di libri alle scuole di tutta Italia, con oltre 20.000 istituti scolastici e più di 3.000 librerie che partecipano attivamente all'iniziativa.

La settimana delle donazioni

L’evento più significativo di #ioleggoperché è la settimana delle donazioni, che quest’anno si terrà dal 9 al 17 novembre 2024. Durante questi giorni, chiunque potrà acquistare libri nelle librerie aderenti e donarli alle scuole, contribuendo direttamente all’arricchimento delle biblioteche scolastiche. Per facilitare la partecipazione, sarà anche possibile acquistare i libri a distanza tramite le librerie che offrono questa modalità.

Gli editori, inoltre, contribuiranno con ulteriori 100.000 volumi, distribuiti tra le scuole che parteciperanno alla raccolta, facendo crescere ulteriormente il patrimonio librario a disposizione degli studenti.

I messaggeri di #ioleggoperché

Tra le novità dell’edizione 2024, i messaggeri di #ioleggoperché, ovvero degli ambasciatori della lettura che, durante la settimana delle donazioni, affiancheranno i librai nel consigliare quale libro acquistare per le scuole. Chi sono i “messaggeri”? Studenti, insegnanti e lettori appassionati, pronti a condividere il loro amore per la lettura e a promuoverne i benefici.

#ioleggoperché e le regioni del Sud Italia

Quest’anno #ioleggoperché pone una particolare attenzione alle regioni del Sud Italia, dove la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche rappresentano un investimento essenziale per contrastare la povertà educativa. Per rafforzare questa attenzione, è stato istituito un premio speciale di 1.000 euro destinato alla scuola che dimostrerà maggior coinvolgimento e creatività.

#ioleggoperché e i Nidi

La lettura è importante fin dalla più tenera età, e per questo #ioleggoperché ha esteso il suo progetto anche ai nidi con #ioleggoperchéLAB-NIDI. 350 nidi in Lombardia e Piemonte saranno coinvolti nell'iniziativa e riceveranno una dotazione di dieci titoli appositamente selezionati per promuovere la lettura tra i più piccoli.

