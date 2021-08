Instagram dice addio allo Swipe Up!

Stampa

Shutterstock

Cambiamenti in arrivo sul social network più usato dai ragazzi (e non solo). Dal 30 agosto 2021 infatti nelle Stories di Instagram non si troverà più la funzione Swipe Up per accedere a link esterni alla App. Al suo posto ci sarà un nuovo Sticker che è già stato testato nei mesi scorsi e che sarà simili ad adesivi già esistenti come quelli dei sondaggi o delle menzioni.

COS'È LO SWIPE UP

Mini-ripasso doveroso per i boomer (d'altronde ragazzi, portiamo pazienza, anche i meno giovani usano Instagram!).

Lo Swipe Up era una funzione introdotta da Instagram per approfondire i temi trattati all'interno delle singole Stories: in pratica gli account che avevano raggiunto un certo numero di follower potevano associare ad una Storia - ossia un immagine o un video che rimane online al massimo per 24 ore - un link che rimandava ad una pagina esterna raggiungibile semplicemente facendo scorrere il dito sullo schermo, dal basso verso l'alto, durante l'esecuzione del contenuto.

Tale funzione consentiva a pagine e influencer di poter dirottare gli utenti su articoli d'approfondimento (come facciamo noi di Focus Junior) o siti sponsorizzati.

COSA CAMBIA ORA?

Con l'avvento dello Sticker la sostanza non cambia - si potranno sempre aprire link esterni attraverso le Stories - ma viene modificata la modalità d'accesso.

Infatti non solo non servirà più la "spolliciata" verso l'alto, ma l'adesivo potrà essere ridimensionato e posizionato in qualsiasi parte del contenuto (proprio come un tag o un sondaggio) e pubblicato secondo lo stile desiderato. Inoltre gli utenti potranno rispondere alle Storie contenenti l'adesivo "linkato", a differenza di quanto accadeva prima con lo Swipe Up.

LO STICKER SARÀ PER TUTTI?

All'inizio sicuramente no. Come per la vecchia funzione, la possibilità d'inserire collegamenti a pagine esterne sarà consentita solo ai profili con un certo numero di seguaci (si dice almeno 10.000 follower, ma non è ancora ufficiale). Ma più avanti chissà...