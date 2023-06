“Infinito” di Leopardi compie 204 anni: celebrazioni a Recanati

Stampa

Focus Junior

"Sempre caro mi fu quest'ermo colle", comincia così l'Infinito di Giacomo Leopardi, una delle poesie più famose della letteratura italiana che oggi viene celebrata per il compimento dei suoi primi 204 anni.

UNA FESTA NAZIONALE

Leopardi è considerato uno dei "padri "letterari" della nostra tradizione culturale e pertanto l'anniversario del suo componimento più famoso - un vero manifesto della sua poetica - non poteva che essere festeggiato in grande stile.

La contessa Olimpia Leopardi, discendente diretta del poeta, ha infatti organizzato a Recanati - la città marchigiana che diede i natali allo scrittore - un flash mob per gli studenti di tutta Italia che si sono ritrovati per recitare in contemporanea l'Infinito.

L'iniziativa si è svolta nella piazza del Sabato del Villaggio (altra celeberrima poesia di Leopardi) e ha coinvolto circa 2.800 ragazzi provenienti da tutto il Paese.

MA PERCHÈ SI È FESTEGGIATO IL 28 MAGGIO?

La scelta di far compiere gli anni all'Infinito proprio il 28 maggio è stata arbitraria. In realtà non sia con certezza il giorno esatto in cui questi straordinari versi vennero scritti su carta, per cui si è optato per il 28 per un motivo... Grafico!

Infatti, se ribaltiamo il numero "8", otteniamo il simbolo "∞", che è proprio il simbolo dell'infinito!

Ponendo poi un "2" davanti a questo otto ribaltato otteniamo 2∞, che sembra proprio il numero "200".

LA POESIA

Ma come recita questa poesia? Ecco i versi - 15 endecasillabi sciolti - tra i più importanti della letteratura italiana!

«Sempre caro mi fu quest'ermo colle,

E questa siepe, che da tanta parte

Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati

Spazi di là da quella, e sovrumani

Silenzi, e profondissima quiete

Io nel pensier mi fingo, ove per poco

Il cor non si spaura. E come il vento

Odo stormir tra queste piante, io quello

Infinito silenzio a questa voce

Vo comparando: e mi sovvien l'eterno,

E le morte stagioni, e la presente

E viva, e il suon di lei. Così tra questa

Immensità s'annega il pensier mio:

E il naufragar m'è dolce in questo mare.»