Cambio dell’ora: quando torna l’ora solare?

Stampa

Ipa-agency

Finalmente una notizia che ci piacerà tanto: la mattina di domenica 30 ottobre, grazie a un'ora di sonno in più per tutti, ci sveglieremo belli freschi e riposati. Nella notte fra sabato 29 e domenica 30 ottobre ritorna infatti l'ora solare, la quale ci farà rimettere le lancette degli orologi indietro di un'ora, passando dalle 3 del mattino... Alle 2!

Cosa accade con il cambio dell'ora?

Con l'addio all'ora legale succede che al mattino la luce arriverà prima; il rovescio della medaglia è che il sole tramonterà più presto, e le giornate così sembreranno più corte, complici in questo anche le ore di luce in diminuzione fino al solstizio d'inverno. Tuttavia il cambio garantisce più ore di luce al mattino, cosa che aiuta a risparmiare energia elettrica per l'illuminazione di strade e abitazioni.

L'ora solare rimarrà in vigore fino al 25 marzo 2023, ma l'alternanza tra ora legale e ora solare potrebbe essere agli sgoccioli...

Perché si vuole abolire il cambio dell'ora?

L’ora solare non è amata da tutti, anzi. C'è chi lamenta che il cambio dell'ora possa provocare stress, stanchezza, cambio di umore, cali di concentrazione e si riscontrano anche alcuni disagi dovuti all'aggiustamento dell’orario negli strumenti elettronici. In più, nei Paesi del Nord Europa, il cambio dall'ora solare non porta nemmeno benefici dal punto di vista del risparmio enegetico, visto che a quelle latitudini le ore di luce sono già molte. In Italia, invece, mantenere l'ora legale per tutto l'anno sarebbe un bel vantaggio, facendoci risparmiare quasi 3 miliardi di euro all'anno (fonte: Centro studi Conflavoro Pmi)

Per questo Il 26 marzo 2019, dopo un sondaggio che ha coinvolto oltre 4,5 milioni di cittadini, il Parlamento Europeo aveva deciso di abolire il cambio dell'ora dopo il 2021.

Ciò significa che ogni singolo Paese avrebbe potuto scegliere se mantenere tutto l'anno l'ora legale o quella solare: coloro che avrebbero deciso di mantenere l’ora legale avrebbero regolato gli orologi per l’ultima volta l’ultima domenica di marzo 2021, mentre i sostenitori dell’ora solare avrebbero regolato gli orologi per l’ultima volta l’ultima domenica di ottobre 2021. Tuttavia a causa di un mancato accordo internazionale e l'arrivo della pandemia che ha scombinato le priorità globali, il cambio definitivo è slittato, anche se sembra che il 2023 potrebbe essere l'anno buono per dire addio per sempre al cambio dell'ora.