Incendi in Australia: la situazione spiegata ai ragazzi

Dopo il rogo della foresta Amazzonica un'altra colossale serie di incendi sta interessando il continente australiano, con milioni di ettari di foresta già ridotti in cenere e ben 14 morti causati dalla letale combinazione di fumo e fiamme (da settembre il conto totale è di 24 decessi).

Ma cosa ha scatenato la terribile ondata di incendi in Australia? Ecco un piccolo riassunto.

CALDO E POCHE PIOGGE

Prima di tutto bisogna considerare che l'Australia si trova nell'emisfero opposto al nostro - detto proprio emisfero "australe" - e quindi, mentre da noi stiamo vivendo la stagione invernale, nella terra dei canguri è appena cominciata l'estate.

Il periodo dunque, con temperature elevate e scarse precipitazioni, ben si presta al divampare d'incendi, ma quest'anno la situazione appare ancora più critica, poiché da qualche tempo è entrato in gioco un altro elemento da considerare: il cambiamento climatico!

Il surriscaldamento globale ha infatti "regalato" all'Australia un'estate particolarmente torrida, con la colonnina di mercurio che spesso si ferma oltre i 40°C. A ciò poi va aggiunto che sia la direzione dei venti antartici, sia la tardiva stagione dei monsoni a nord dell'Oceania hanno diminuito ulteriormente la quantità di precipitazioni nei mesi precedenti, lasciando dunque un territorio secco e arido.

ROGHI IN TUTTO IL CONTINENTE

La situazione dunque era fin troppo favorevole allo scoppio di molteplici incendi e infatti fin da settembre il territorio australiano ha iniziato ad essere teatro di centinaia e centinaia di roghi che proprio in queste settimane hanno raggiunto il picco d'intensità.

Al momento circa 200 incendi sono ancora lungi dall'essere domati e in regioni come il Nuovo Galles del Sud e Victoria, tra le più colpite, centinaia di migliaia di chilometri quadrati sono andati in fumo.

L'immane catastrofe ambientale non solo ha ridotto notevolmente la flora e la fauna australiana (sono quasi 500 milioni gli animali morti o feriti da fuoco e fumi tossici), ma anche portato alla distruzione di oltre 1.200 abitazioni. all'evacuazione di interi insediamenti e causato la morte di ben 24 persone (14 solo nei primi giorni del 2020).

Le nubi provocate dalle fiamme hanno raggiunto perfino la Nuova Zelanda, sporcando di marrone cielo e montagne innevate.

FINITA QUI? NON PROPRIO

Al momento la situazione sta migliorando grazie anche alla diminuzione dei venti che propagavano le fiamme, ma la stagione secca è appena iniziata e le previsioni pronosticano il ritorno di temperature elevate che potrebbero ridare vigore ai roghi sparsi per il Paese.

POLEMICHE E INTERVENTI

In queste ore il governo australiano ha affiancato alle ordinarie forze vigili del fuoco e volontari oltre 3.000 riservisti, ossia persone addestrate all'azione che sono state richiamate in servizio proprio per fronteggiare questa emergenza. Eppure in tanti non sono soddisfatti del lavoro delle istituzioni.

L'Australia, purtroppo, negli ultimi anni non si è mostrata particolarmente attenta alla questione climatica e ambientale, continuando ad affidarsi massicciamente a risorse energetiche altamente inquinanti come il carbone. Inoltre il Primo Ministro Scott Morrison è accusato di aver atteso troppo prima di dichiarare lo stato d'emergenza e organizzare un deciso intervento al problema.

Il governo si è difeso affermando che in realtà gli incendi in Australia sono comuni durante l'estate.

LA FOTO DELLA NASA E UNA PICCOLA PRECISAZIONE

Nel frattempo il mondo intero ha finalmente cominciato ad interessarsi ad una crisi, che sebbene si sia aggravata all'inizio dell'anno corrente, si protrae dalla fine di settembre.

In particolare ha avuto un forte impatto mediatico l'immagine diffusa dalla NASA in cui vengono mostrate le zone colpite dagli incendi "fotografate" dal satellite.

In realtà però la foto non è propriamente autentica: si tratta di un rendering, ossia una immagine digitale modificata in modo da rendere chiara ed immediata la comprensione di un concetto e di una situazione, in questo caso l'estensione dei roghi australiani. Dunque la foto è fake, ma non bugiarda perché rappresenta fedelmente una specie di collage di tutti gli incendi scoppiati - anche se non contemporaneamente - nell'ultimo periodo.

FONTE: NASA, CNN