Chat e messaggi: in arrivo tante nuove Emoji

Ogni anno, con l'avvicinarsi del World Emoji Day, i responsabili della creazione delle bellissime immagini che tanto usiamo nelle nostre chat rilasciano la lista delle nuove emoji che potrebbero ufficialmente entrare a far parte delle nostre tastiere. Nel 2022 le "finaliste" sono 31, un po' meno rispetto alle annate precedenti e quelle che passeranno l'ultima selezione potranno essere utilizzate già verso la fine dell'anno.

Chi inventa le nuove emoji?

Responsabili della realizzazione di nuove "faccine" per rendere sempre più completo e profondo il linguaggio delle emoji è il Consorzio Unicode, una società cui aderiscono le principali aziende che operano nell'ambito tecnologico e che si occupa appunto di realizzare nuove emoji e renderle disponibili per i vari sistemi operativi (IOS, Androdi ecc...).

Per capire bene come vengono inventate le emoji, leggi il nostro pezzo sull'argomento.

Quali saranno le nuove emoji del 2022?

Per l'ottavo anno è stata Emojipedia, la grande enciclopedia delle "faccine", a mettere online l'anteprima delle potenziali new entry. Ci sono tre nuove varianti di colori per i cuori, la faccia che scuote la testa (già diventata virale) e l'attesissimo "dammi il cinque". Presenti anche il simbolo del Wi-Fi, lo zenzero, il baccello, il fiore di giacinto, il flauto le maracas e un bel po' di animali, dalla medusa all'alce, passando per l'oca, la cornacchia e l'asino.

L'emoji più curiosa, almeno per noi occidentali, però potrebbe essere quella del Khanda (nell'immagine sotto, di fianco al Wi-Fi) il simbolo del Sikhismo, la religione indiana basata sul principio di amore universale e i cui seguaci maschili sono contraddistinti da turbanti e lunghe barbe

Guarda l'immagine qua sotto. Quali vorresti passassero la "scrematura" finale?