Il tennis: origini, come si gioca e termini tecnici

Il 6 marzo è la Giornata internazionale del Tennis: ecco alcune curiosità su questo sport che ha creato tanti campioni indiscussi.

Chi ha inventato il tennis

Secondo una teoria accreditata, nel 1874 il maggiore Walter Clopton Wingfield, riprendendo alcune regole di un gioco francese (il “jeu de paume”, in italiano: il “gioco della palma”), brevettò lo sport con il nome di “Sphairistike” (un termine in greco antico che significa “abilità nel giocare con la palla”). In occasione del primo campionato di Wimbledon in Gran Bretagna, nel 1877, vennero stabilite le regole definitive.

Il nome“tennis” sembra derivare dal francese antico “tenetz” (“tenete”)

I principali termini del tennis

Dritto e rovescio : il movimento della racchetta è determinato da quello del polso: nel caso di un giocatore destrorso, se intercetta la pallina verso quel lato, la mossa verrà definita “dritto”; se, invece, la racchetta viene spostata verso il fianco sinistro del corpo, si parla di “rovescio”.

: avviene quando l’avversario riesce a rimandare la pallina nella parte opposta del campo. Love : il termine utilizzato in inglese per definire lo zero sembra derivare dalla parola francese “l’ouef” (in italiano ‘l’uovo’), che indicava la mancanza di punti (la forma dell’uovo ricorda lo zero). Gli inglesi la adattarono in “love” (la pronuncia è simile alla parola francese).

Game, set e match nel linguaggio di tutti i giorni

Molti dei termini specifici che sono stati coniati per il tennis vengono utilizzati anche nel vocabolario quotidiano dagli inglesi. Ecco alcuni esempi:

Game, set and match : questi termini si riferiscono all’organizzazione di una partita di tennis (“match” è l’intero tempo di gioco, suddiviso in “set”, che a sua volta prevede un certo numero di “game”). In italiano: gioco, partita, incontro. L'espressione indica una partita che si è appena conclusa, seguita dal nome del vincitore. In inglese si è soliti dire “game, set and match” quando si vuole sottolineare che una situazione è giunta al termine.

E non è finita...

Fonte: Babbel.com piattaforma di studio e lezioni di lingue straniere.