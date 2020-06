Il piccolo principe day, si celebra il 29 giugno

Stampa

no credits

Probabilmente avete tutti sentito parlare del Piccolo Principe. È uno dei libri più letti al mondo con oltre 200 milioni di copie vendute.

Il Piccolo Principe, fu pubblicato per la prima volta nel 1943, ed è l'opera letteraria francese più conosciuta e più letta sul pianeta. A 120 anni dalla nascita del suo autore, Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), in Francia si celebra “Il Piccolo Principe Day", una giornata destinata a essere di ispirazione per io giovani, e non solo, per costruire insieme un futuro migliore.

«In un contesto globale in cui si stanno moltiplicando crisi e tensioni, i valori umanistici del Piccolo Principe - spiega la Fondazione Antoine de Saint Exupéry in un comunicato - stanno attualmente trovando una risonanza molto speciale presso il grande pubblico. Grazie alla sua forza evocativa e alla sua capacità di ispirazione per costruire insieme un futuro migliore, l'appropriazione da parte di ciascuno del messaggio del Piccolo Principe diventerà più ricca e varia. Tutto ciò che mancava era una giornata internazionale per celebrarlo. Ora questo appuntamento c'è ed è il 29 giugno».

CHI È IL PICCOLO PRINCIPE?

È l'eroe e il titolo di un racconto scritto da Antoine de Saint-Exupéry, ed è ancora oggi uno dei libri più letti al mondo ... tradotto in oltre 200 lingue e venduto 150 milioni di copie! Ma perché Il piccolo principe è così famoso? Perché tutti possono identificarsi con lui: bambini e adulti.

Il protagonista è un bambino che vive da solo su un pianeta lontano. Innamorato di una rosa molto capricciosa, fa un viaggio su altri pianeti in cerca di amici. Incontra personaggi diversi: un uomo d'affari, un re, un geografo, una volpe ... e ognuno dei personaggi gli insegnerà qualcosa. Alcuni gli mostrano quanto sia ridicolo il nostro mondo, a volte; altri, come la volpe, gli offrono segreti di saggezza. Il piccolo principe a un certo punto racconta le sue avventure a un pilota di aerei, precipitato nel deserto del Sahara. Questo aviatore è proprio l’autore del libro, Antoine de Saint-Exupéry, che era anche un pilota.

L’autore del libro grazie alla sua scrittura e ai suoi disegni semplici e poetici che illustrano il libro, trasmette messaggi di tolleranza, amore, rispetto ... Inoltre, invita gli adulti a ricordare il bambino che sono stati e a meravigliarsi della bellezza del mondo. Il successo de Il Piccolo Principe è così grande che è stato adattato a fumetti, cartoni animati, spettacoli, film, ecc.