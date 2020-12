Il pescatore che trovato un tesoro

Stampa

Un pescatore una mattina molto presto, che stava tornando dal bagno pubblico alla sua baracca di lamiera nel villaggio di Guaca, vede da lontano luccicare qualcosa tra la sabbia. Curiosissimo, è andato a guardare da vicino e, scavando tra la sabbia, si è trovato tra le mani addirittura una medaglia d’oro raffigurante la Vergine Maria.

Qualcuno ha pensato a un tesoro abbandonato dai pirati. Altri, increduli, hanno pensato a un miracolo! Come Yolman Lares, 25 anni, il pescatore che ha trovato la medaglietta «Ho iniziato a tremare, ho pianto di gioia» ha detto in un’intervista al New York Times. «Era la prima volta dopo tanto tempo che mi accadeva qualcosa di speciale». Infatti, la crisi economica che ha colpito il Venezuela ha portato alla miseria il villaggio di Guaca e i suoi abitanti, prevalentemente pescatori. Guaca, un tempo, è stato un centro importante e molto famoso per la pesca, ma la mancanza di gasolio per le barche e la chiusura delle industrie ittiche ha ridotto i pescatori in rovina.

Ecco allora che, dopo il prezioso ritrovamento di Yolman Lares, la notizia della scoperta di un tesoro sulla costa si è diffusa rapidamente. Immediatamente, molti tra i duemila abitanti dell’isola si sono scatenati in una vera e propria caccia al tesoro setacciando ogni centimetro del lungomare, scavando intorno a pescherecci abbandonati, controllando e persino dormendo sulla spiaggia per proteggere ognuno i pochi metri quadrati di sabbia conquistati, pensando alla “fortuna” incalcolabile che potesse contenere. Da fine settembre, la ricerca ha portato alla luce centinaia di gioielli in oro e argento e pietre preziose. Insomma, per i pescatori è stata una bella ricompensa che ha permesso loro di vivere per un po’ senza troppi pensieri. Infatti, i pescatori hanno venduto gli oggetti preziosi e alcuni hanno ricavato fino a 1.500 dollari, così hanno potuto acquistare cibo e beni di prima necessità.