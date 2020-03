Cerchi nel grano: cosa sono e qual è il loro segreto

Stampa

© Francesco Grassi.

Macché! Sono vere e proprie opere d’arte realizzate di notte da gruppi di esperti. Tutto nasce nel 1991 dallo scherzo di due pensionati inglesi, Doug e Dave, che realizzarono un perfetto cerchio in un campo di grano subito scambiato da alcuni per l’impronta lasciata da un disco volante.

La tecnica è semplice: si entra nel campo senza lasciare tracce, seguendo le linee tra le spighe lasciate dalle ruote dei trattori. Quindi, si pianta nel terreno un bastone a cui si lega una corda: tendendo la corda e iniziando a girare intorno al bastone, come se fosse un compasso, si abbassano le spighe toccate dalla corda e, alla fine, si ottiene un cerchio perfetto. Altri poi li hanno imitati. In Italia Francesco Grassi del CICAP (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze) ha imparato dagli inglesi come fare e oggi realizza magnifici disegni come quello della foto. E ora anche voi conoscete il trucco.

Lo sai che…

VITA NEL COSMO

Per gli scienziati è molto probabile che nell’universo esistano altre forme di vita oltre a noi. Dal 1974 il Progetto SETI manda segnali nel cosmo: finora, però, nessuno ha ancora risposto.

OGGETTI VOLANTI

La sigla UFO sta per “Oggetto volante non identificato”: il primo avvistamento risale al 1947 e da allora ce ne sono stati migliaia. Ma finora non è mai stato dimostrato che si tratta di astronavi extraterrestri, mentre gli errori possibili sono tantissimi.

I MARZIANI SIAMO NOI

La Nasa prevede di lanciare la prima missione umana su Marte nel 2030. Si è calcolato che serviranno dai 150 ai 300 per arrivare su Marte