Il James Webb Space Telescope ha scattato la sua prima foto dell’Universo

NASA, ESA, CSA, and STScI

Dopo quello del buco nero al centro della Via Lattea, un'altro scatto fotografico torna a far emozionare studiosi e appassionati di astronomia: questa notte (almeno, in Italia era notte) il presidente statunitense Joe Biden ha infatti svelato la prima immagine realizzata dal James Webb Space Telescope della NASA, il telescopio spaziale più grande e potente mai costruito che dal 25 dicembre 2021 ha iniziato il suo lavoro di osservazione e raccolta dati tra le stelle.

Cosa ha fotografato il James Webb Space Telescope?

La storica immagine - chiamata dalla NASA Webb’s First Deep Field - è riuscita a catturare non solo l'ammasso di galassie SMACS 0723 che si trova alla siderale distanza di cinque miliardi di anni luce da noi, ma anche altre nebulose e galassie ancora più lontani che possiamo notare sullo sfondo.

La cosa più incredibile è che - poiché la misura "anno luce" indica la distanza compiuta in un anno dalla luce - la fotografia in realtà ci mostra com'erano quei corpi celesti proprio cinque miliardi di anni fa, ossia il tempo impiegato dalla luce per arrivare a "toccare" l'orbita della Terra, dove si trova James Webb Space Telescope. Insomma, è stato come puntare un obiettivo fotografico verso il passato!

Come ha fatto il telescopio ha ottenere le immagini?

Il telescopio Webb è dotato di avanzatissimi strumenti in grado di rilevare l'infrarosso, ossia quella radiazione elettromagnetica che, avendo una frequenza inferiore a quella della luce visibile, non può essere percepita dall'occhio umano. Questo permette ai potentissimi sensori di osservare oggetti luminosi che si trovano a grandissime distanze e di raccogliere dati da cui vengono poi elaborate immagini come quella presentata in anteprima dal presidente Biden.

Ma non finisce qui...

L'annuncio del presidente americano è stato solo l'antipasto. Ora infatti la NASA renderà pubbliche anche altre immagini a colori raccolte con l'infrarosso. Oltre a SMACS 0723, infatti, il telescopio ha fotografato nell'infrarosso la Nebulosa della Carena, una "culla di stelle massicce" distante 7.600 anni luce e che si trova nella Via Lattea, un pianeta esterno al Sistema Solare WASP-96b, la Nebulosa Anello del Sud, una nube di gas che circonda una stella morente, e le galassie appartenenti al Quintetto di Stephan, lontane ben 290 milioni di anni luce.