Il giro del mondo in 10 notizie strane

Le tre bugie più dette da tutti

Amherst Stati Uniti. “Sto arrivando“, “sto bene“, “ci sentiamo dopo“. Contate quante volte dite queste frasi in tre mesi e quante volte corrispondono a verità: è quello che ha fatto un gruppo di 230 volontari per un studio dello psicologo Robert S. Feldman all’Università del Massachusetts. I ricercatori hanno così scoperto che queste sono le 3 bugie più frequenti. In media diciamo una bugia ogni 25 minuti tra amici (siamo quindi più sinceri con loro), ogni 13 tra fidanzati, ogni 5 tra conoscenti e ogni 3 tra sconosciuti.

Il matrimonio che non si sgonfia

Australia. Prodotta da un’azienda belga, questa chiesa gonfiabile è stata spedita fino in Australia a due futuri sposi che volevano celebrare il loro matrimonio in un posto ben preciso e non nella solita chiesa di quartiere. La struttura è larga 5 metri e alta 7 (arriva a 12 col campanile) e ci sono anche le vetrate aerografate per replicare i mosaici veri. All’interno ci sono organo, altare, pulpito, panche, candele e croce d’oro, angeli sulle porte: tutti gonfiabili (si gonfia in 2 ore e si sgonfia in 1). Ed è anche a prova di tacchi a spillo... Le chiese gonfiabili poi si sono diffuse molto in Gran Bretagna. In italia da qualche anno le potete vedere in spiaggia, ma nn sono così belle!

Scarabocchi da mettere in mostra

Belgrando. Dušan Krtolica ha iniziato a scarabocchiare a due anni, come tutti i bambini. A otto però faceva la sua prima mostra. Da allora ha seguito corsi di disegno e, ora che di anni ne ha 15, è in grado di disegnare a memoria tantissimi animali e piante, compresi quelli estinti e le ere geologiche in cui vivevano, nei minimi particolari. Dušan non si definisce un artista, ma uno che racconta delle storie. I suoi disegni sono davvero incredibilI.

Pista... anatrabile

Londra (Gran bretagna). Ci sono corsie preferenziali per bici, per chi parla al cellulare (a Chongqing, Cina) e anche... per anatre: a Londra, Birmingham, Manchester. Lo scopo è lo stesso: rispettare chi va a velocità diversa. La Gran Bretagna, infatti, è attraversata da oltre 3.000 km di corsi d’acqua, popolati da numerose famiglie di anatre, che hanno difficoltà a camminare sul marciapiede coi pedoni “normali“.

I transformer di spazzatura



Jinan (CINA). U n giorno Li Hung, un giovane di 21 anni che lavora

alla discarica di Jiian, in Cina, ha cominciato a costruire un Transformer a grandezza naturale con parti inutilizzabili di automobili sfasciate e altri rifiuti metallici. Il gigante ha attirato così tanti turisti che Li, aiutato dai suoi colleghi, in 4 mesi ne ha costruiti altri 39. Ci sono Optimus Prime, Bumblebee e Megatron: il più grosso pesa 5 tonnellate e alcuni hanno le braccia che si muovono. Adesso questi transformer giganti sono in vendita a circa 15.000 euro l’uno. Da mettere al posto dei nanetti in giardino, sempre che ci stiano!

Il super spazzino



Tokio, Giappone. Mangetsu-man, o Uomo Luna, è un supereroe che da due anni pulisce le strade di Tokyo. Recita anche piccole gag e scrive sui suoi canali social per cercare volontari che puliscano il mondo insieme a lui da ingiustizie sociali e brutture urbane, come la sopraelevata costruita sull’antico ponte Nihonbashi, che Mangetsu-man vorrebbe smantellare prima delle Olimpiadi di Tokyo del 2020.

Il parrucchiere samurai



Danang, Vietnam. Nguyen Hoang Hung, anni fa, ha stabilito un record perché riusciva a tagliare i capelli in 59 secondi usando 11 paia di forbici insieme. Ora però li taglia con il wakizashi, una spada che i samurai nel 15° secolo usavano insieme alla più lunga katana. Ha iniziato per gioco, partecipando a un programma tv dove doveva tagliare i capelli con una sega a mano.

16/09 e 25/12

Il giorno di nascita più e meno comune, secondo lo studio dell’economista Amitabh Chandra.

30,5 metri

È la lunghezza del tunnel che una talpa può scavare nel terreno in una sola notte.

153 cm

Altezza minima per diventare astronauti (la massima è 190). Altri requisiti: avere tra 27 e 37 anni e una laurea scientifica.

19

Le volte in cui è stata ridipinta la celebre torre Eiffel di Parigi: per farlo servono un anno di tempo e 25 pittori.

1937

L’anno in cui due fratelli aprono il primo McDonald’s a San Bernardino (California). Nel 1959 aprono il

100° a Chicago.