Il funerale della Regina Elisabetta II, le tappe

Il funerale della regina Elisabetta II si terrà oggi alle 11:00 (ora di Londra) presso l'Abbazia di Westminster e sarà un evento che, oltre ad attirare i dignitari e i capi di Stato di tutto il mondo, sarà trasmesso in diretta mondiale online e in televisione.

Un minuto di silenzio

Ieri sera (domenica) alle 20:00 in tutto il Regno Unito c'è stato un minuto di silenzio per ricordare la Regina Elisabetta II. Ed era l'ultima notte in cui le persone potevano passare davanti alla bara della sovrana a Westminster Hall, per renderle omaggio.

Anche David Beckham, ex calciatore e leggenda della nazionale inglese, ha fatto 12 ore di fila come migliaia e migliaia di altre persone per rendere l'ultimo tributo al feretro della regina Elisabetta II.

Le tappe della giornata di oggi

Da Buckingham Palace i funzionari di corte hanno svelato piani dettagliati minuto per minuto per il funerale reale. Ecco alcuni punti più importanti

L'operazione London Bridge verso la fine

La regina è rimasta a Westminster Hall per quattro giorni, fino a questa mattina alle 6.30, per preparare il trasferimento della bara all'Abbazia di Westminster per il suo funerale.

Oggi la Regina inizia il suo ultimo viaggio.

L'Abbazia di Westminster aprirà alle 8 del mattino per accogliere i partecipanti invitati al funerale della Regina Elisabetta II.

Una processione accompagnerà la bara da Westminster Hall all'abbazia. Il viaggio dovrebbe durare circa 10 minuti e il percorso sarà tracciato da membri della Royal Navy e dei Royal Marines.

La processione sarà guidata da circ a 200 musicisti tra cui i flauti e i tamburi dei reggimenti scozzese e irlandese. La carrozza sarà seguita dal re Carlo III e dai membri della famiglia reale .

. I funerali saranno presieduti dal decano di Westminster e dall'arcivescovo di Canterbury Justin Welby, seguiranno le letture del primo ministro Liz Truss e Patricia Scotland, segretario generale del Commonwealth.

Verso la fine della cerimonia, intorno alle 12:00 si terranno due minuti di silenzio in tutta la Gran Bretagna.

Una processione seguirà quindi la bara fino a Wellington Arch, vicino a Hyde Park, prima di essere portata al Castello di Windsor, che la Regina ha sempre considerato come la sua vera casa.

L’ultima dimora della Regina sarà nella Cappella di San Giorgio, dove la bara verrà calata nella Royal Vault, e sepolta insieme a suo marito, il duca di Edimburgo, i suoi genitori e sua sorella Margaret.

La Cappella di San Giorgio fu fondata nel 1475 dal re Edoardo III e da allora è stata al centro di molte cerimonie reali. È stata scelta come luogo di sepoltura per la famiglia reale nel XIX secolo.