Il cuore e altri simboli d’amore: le poesie e i regali

Stampa

pixnio

Il cuore stilizzato è il primo, tra i simboli d'amore, di cui siamo a conoscenza: fu usato per la prima volta nel 1250 in Francia. Prima, nelle civiltà greche, romane ed etrusche, questo stesso simbolo indicava una foglia di edera o di fico (ricordati di farci caso quando osservi delle ceramiche antiche), piante collegate all’amore e alla fertilità.

LOL = Ti amo

L’acronimo inglese LOL (“un sacco di risate”) si usava molto prima di Internet ma con tutt’altro significato. Infatti, nelle lettere tra innamorati stava per lots of love, “un sacco d’amore”. Come quello degli americani Herbert e Zelmyra Fisher che, nel 2011 ottennero il record per il matrimonio più lungo della Storia: 86 anni e 290 giorni. Quanto amore!

Quando le parole diventano simboli d'amore

Devi scrivere un biglietto d'amore per San Valentino? Prendi in prestito uno dei seguenti aforismi.

L’amore è cercare ciò di cui siamo privi. Aristotele (filosofo)

L’amore è un malinteso tra due pazzi. Oscar Wilde (scrittore)

La più grande felicità della vita è la convinzione di essere amati. Victor Hugo (scrittore)

Il viso mostra il color del cuore. Dante Alighieri (poeta)

Bimbo, mi chiedi che cos’è l’amore? Cresci e lo saprai. Mi chiedi cos’è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai... Jim Morrison (cantante)

A parte te nient’altro di speciale. Tedua (rapper)

Fare innamorare qualcuno è possibile?

Chi inviteresti a cena? Ti piacerebbe essere famoso? Come sarebbe il tuo giorno perfetto? Queste strane domande fanno parte di un test studiato nel 1997 dallo psicologo americano Arthur Aron: voleva dimostrare che in un’ora è scientificamente (o quasi) possibile far innamorare due persone che non si conoscono.

I due aspiranti fidanzati rispondevano a turno alle 36 domande del test, poi si guardavano negli occhi per cinque minuti, in silenzio, e infine... scattava l’amore! Funzionava? I primi candidati al test si sono sposati dopo sei mesi, ma chi può dire che non fossero destinati a farlo comunque...

Secondo alcuni studiosi, a funzionare era l’attenzione che eri costretto a rivolgere a chi ti stava di fronte durante l’incontro. Se pensi che oggi, in media, riusciamo a concentrarci solo otto secondi, un’ora per innamorarsi... sembra anche troppo!

Cosa pensa la scienza dell'amore

Anche la scienza si occupa di amore: molte ricerche studiano come funziona il cervello quando ci innamoriamo. Secondo alcuni studi, le coppie sincronizzano i loro battiti cardiaci dopo essersi fissati negli occhi per tre minuti.

Se invece sei ancora un cuore solitario e vuoi far colpo su qualcuno, hai solo quattro minuti per riuscirci al primo incontro: dopo, è tutto già deciso. In ogni caso, quando sei “sottoposto a coccole e abbracci” il tuo cervello produce ossitocina e serotonina, gli ormoni della felicità (sotto, le molecole), che abbassano il livello di cortisolo, che invece è l’ormone dello stress.

Usanze amorose intorno al mondo

Il sentimento dell’amore è uguale in tutto il mondo, ma se parliamo di usi e costumi le tradizioni e le leggi cambiano da un Paese all’altro.

A Shangai, in Cina, c’è il “Parco dei matrimoni”, dove i genitori possono cercare un marito o una moglie per i figli! In India, invece, l’amore non è così libero: le coppie di innamorati che appartengono a caste (gruppi sociali) differenti non si possono sposare. Ma se lo fanno, c’è un gruppo chiamato Love Commando che le aiuta e le protegge dalle persecuzioni. A proposito di divieti assurdi: a Riverside (Usa) non si può baciare in pubblico qualcuno sulle labbra.

Regali originali come simboli d'amore