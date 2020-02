Il coronavirus spiegato ai ragazzi

Stampa

L'origine dell'infezione da coronavirus: i pipistrelli

Il coronavirus ha avuto origine dai pipistrelli che per un contatto tra animali vivi e persone è passato all'uomo. Oggi si trasmette attraverso le goccioline respiratorie, quelle che noi emettiamo normalmente. Se siamo malati, queste goccioline contengono il virus in grande quantità

Come ha fatto il coronavirus a passare dai pipistrelli agli uomini

Nel sud est asiatico c'è una abitudine a stare a contatto con animali di specie diverse: in tante città per esempio vengono venduti animali vivi, nei mercati. Il contagio è stato un fatto casuale, dovuto al fatto di esserei stati vicini ai pipistrelli infetti ed essere venuti accidentalmente a contatto con i loro fluidi e i loro escrementi.

Perché si chiama coronavirus

Il coronavirus appartiene a una famiglia di vari crornavirus che infettano diverse animali e sono tutti caratterizzati da una particolare struttura che si vede al microscopio elettronico: una corona alla superficie determinata da degli uncini che sono i ricettori, gli agganci di questo virus alle cellule che poi vanno a infettare.

I bambini sono i meno colpiti

I bambini sono meno colpiti rispetto agli adulti, lo sono pochissimi bambini sotto i 15 anni. Quelli individuati hanno avuto solo tosse e un po' di naso chiuso perché chi è più giovane ha un sistema immunitario più efficace

Si può guarire

La stragrande maggioranza delle persone infette sta guarendo o comunque ha un decorso positivo. i casi più gravi sono i più anziani dove la polmonite è la causa principale del peggioramento delle loro condizioni, perché è un virus cattivo, entra nei polmoni, negli alveoli, non si ferma solo alla gola e alle altre alte vie aeree.

Pandemia o no?

Il coronavirus è un nuovo virus e tutta la popolazione mondale non ha anticorpi, non ha una protezione come succede per l'influenza.

Temiamo che l'infezione si trasformi in pandemia, anche se la malattia di per se non è gravissima. Però si trasmette molto facilmente e quindi se non si attuano misure di contenimento si parlerà di pandemia, cioè la situazione in cui tutto il mondo viene colpito da un virus più o meno contemporaneamente Oggi però abbiamo laboratori di ricerca, strutture e conoscenze che ci faranno vincere questa battaglia.

Abitudini di igiene semplici e sempre valide

Bisogna lavarsi spesso e bene le mani con acqua e sapone per eliminare sporco ma anche i batteri e i virus che su incollano alla pelle.

Fare attenzione a chi è malato e a toccare oggetti che toccano tutti senza poi lavarsi le mani. Capita per esempio che tocchiamo una maniglia e subito dopo ci tocchiamo, senza accorgercene gli occhi o la bocca, che sono i punti più a rischio per il contagio.

Quindi, appena rientrati a casa dopo essere andati sui mezzi pubblici, o dopo l'intervallo, prima di tornare in classe, lavatevi sempre le mani.