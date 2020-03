Stampa

Pixabay

Anche se è lunedì e tocca tornare agli impegni della settimana non dobbiamo smettere di sorridere: il 20 marzo è la Giornata Internazionale della Felicità!

VIVIAMO PER ESSERE FELICI

Nata nel 2012, l'International Happiness Day si festeggia ogni 20 marzo (alle porte della Primavera) ed è una cosa molto seria, visto che è stata proclamata direttamente dall'Assemblea Generale dell'ONU!

Le Nazioni Unite hanno infatti voluto promuovere l'idea che il "progresso" non deve essere per forza solo l'incremento dell'economia o il raggiungimento di frontiere tecnologiche sempre più avanzate, ma una spinta positiva per ricercare la felicità.

Essere felici, insomma, è la cosa più importante del mondo e non dipende da ciò che possediamo!

COME OTTENERE LA FELICITÀ?

Non esiste una ricetta per essere sempre felici, ma ognuno può fare la sua parte, perché si sa, la felicità è contagiosa e chi è contento non può che trasmettere la sua positività!

I governi dei vari Stati hanno infatti il dovere di attuare politiche per debellare la povertà e aumentare il benessere dei cittadini, ma anche ciascuno di noi può fare la differenza .

Come? Non arrabbiandoci per ogni cosa, cercando il lato positivo anche nelle avversità, rispettando il prossimo e impegnandoci a inseguire i nostri sogni.