Idee divertenti per risparmiare e non sprecare l’acqua

Stampa

Secondo il rapporto FAO “Food wastage footprint” la produzione di cibo a livello globale consuma intorno al 70% delle risorse mondiali di acqua dolce. Inoltre, l’enorme quantità di spreco alimentare globale rappresenta il 24% di tutta l'acqua utilizzata per l'agricoltura. La quantità d’acqua potabile disponibile pro capite è diminuita del 20% in appena due decenni, mentre sono circa 150-240 i litri di acqua consumati al giorno a persona: uno scenario

che chiama in causa tutti, adulti e bambini.

In occasione della Giornata Mondiale dell'acqua, sono tante le iniziative volte a sensibilizzare sul problema del "tesoro blu".

Impronte idriche

Too Good To Go, che si occupa di recuperare cibo in scadenza attraverso un'applicazione, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, ha scelto di evidenziare la quantità d’acqua necessaria per produrre alcuni degli alimenti consumati dagli italiani (fonte Water Footprint) :

Pasta: l'impronta idrica media globale media del grano è di 1.827 litri/kg, ovvero 913 litri per un pacchetto di 500 grammi Circa l'80% di questa quantità è utilizzato per la coltivazione del grano.

Pizza: l'impronta idrica media globale di una pizza margherita (circa 725 grammi di prodotto) è di 1.260 litri d'acqua. La produzione della mozzarella è responsabile di circa il 50% dell'utilizzo totale di acqua, la farina di grano tenero del 44% e la passata di pomodoro di circa il 6%.

Insalata: l'impronta idrica media globale della lattuga è di 240 litri/kg.

Cioccolato: la produzione di 1 kg di cioccolato richiede circa 17.000 litri di acqua, la maggior parte dei quali viene utilizzata per la coltivazione e la lavorazione dei semi di cacao. Una tavoletta di circa 100 grammi richiede quindi 1 700 litri d’acqua.

Carne (manzo): per chilogrammo di prodotto, i prodotti animali hanno generalmente un'impronta idrica maggiore rispetto ai prodotti vegetali. L'impronta idrica media globale della carne bovina è di 15.400 litri/kg.

Caccia al tesoro blu

Da Culligan, società di riferimento per il trattamento dell’acqua, nasce una caccia al tesoro (blu) con Emma

e Luis, un'iniziativa educational rivolta ai più giovani in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua.

La caccia al tesoro avventurosa, composta da 5 tappe, simula un viaggio di scoperta durante il quale i lettori possono imparare a salvaguardare l’acqua. Lungo il percorso, i bambini dovranno compiere delle piccole ma fondamentali azioni come riempire la borraccia di acqua alla partenza, annaffiare le fragole per la merenda dopo aver raccolto l’acqua piovana e fare una doccia senza usare troppa acqua. Ele l’elefantessa è lì per controllare. Al termine dell’avventura si apre l’acqua, un tesoro blu bello e magico.

Tra i consigli proposti nella mappa figurano il riutilizzo dell’acqua piovana, il controllo delle perdite e degli sprechi, l’utilizzo di borracce e la cura delle aree verdi.

Una serie di video a risparmio... idrico

La nuova serie di video, promossi da Fondazione Barilla e realizzati da comici e food influencer, è stata pensata per sensibilizzare le persone su quanto le nostre azioni quotidiane possano avere un'influenza, in positivo, anche sulla salute del Pianeta.

Per alimentarci, ogni giorno, in media, ciascuno di noi può arrivare a utilizzare fino a 6 mila litri, ovvero più della stessa quantità di acqua che utilizzeremmo se quotidianamente facessimo più di 80 lavatrici a pieno carico (circa 4000 litri). Ad esempio, possiamo bollire il cibo nel giusto quantitativo di acqua o accertarci di usare la lavastoviglie solo a pieno carico. Ma soprattutto, potremmo non buttare via il cibo ancora buono. Gettare nella pattumiera cibo avanzato o andato a male, infatti, significherebbe sprecare l'acqua che è servita per produrre quell'alimento.

Nella nuova serie di video, Lillo suggerisce alcune azioni per ottimizzare l'uso dell'acqua in cucina: attraverso il piglio ironico che lo contraddistingue, spiega che l'acqua usata per cucinare, una volta raffreddata, può essere utile per lavare le verdure, oppure, se non è stata salata, anche per bagnare le piante.

Ai contributi di Lillo si aggiungono anche quelli realizzati da cuochi e food influencer come Max Mariola, Ruben Bondì, che affronteranno diverse tematiche relative al cibo (come lo spreco alimentare); daranno informazioni utili e curiosità, mentre realizzano dei piatti attenti alla salute del Pianeta.

I video nascono dal volume "100 Food Facts – Piccola guida per grandi cambiamenti”, disponibile gratuitamente qui, è una guida pratica e veloce che consente di mettere in pratica pochi, semplici accorgimenti nella vita di tutti i giorni, per scoprire curiosità e aneddoti poco conosciuti, ma utili, sul cibo.