I musei scientifici nelle regioni d’Italia

Stampa

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

Quanti sono i musei scientifici in Italia? Ma che domanda! Però l'Istat ha svolto una ricerca su tutti i musei italiani e, secondo i dati relativi al 2017, i musei scientifici in Italia sono circa 127.

Diventa un esploratore di musei scientifici

Prendi la mappa e disegna gli itinerari per trasformarti in un vero esploratore e andare a visitare i musei scientifici anche a cielo aperto. Eh sì, perché i musei non sono ubicati solo in vecchi e polverosi palazzi! E allora che cosa aspetti per partire con noi in questo viaggio nella penisola alla scoperta di musei molto particolari che, forse, non ne hai mai sentito parlare? Buon viaggio!

VALLE D’AOSTA

Il Giardino Alpino Saussurea si trova a Courmayeur (AO)

https://www.saussurea.it/dove-siamo/

Nel Giardino Botanico Saussurea è presente un ecosistema unico in cui convivono diverse specie botaniche che sarebbe impossibile incontrare in natura nello spazio di così pochi metri.

Per aiutarti, lungo il percorso, troverai dei piccoli cartelli che ti aiuteranno a identificare le piante presenti e come nelle migliori tradizioni scientifiche, è riportato il nome della famiglia, del genere, della specie (e in alcuni casi quello della sottospecie), il nome volgare in italiano o il paese di provenienza delle specie esotiche.

Per facilitarti il compito ogni cartello ha un colore:

GIALLO indica le specie nostrane

BIANCO quelle esotiche

ROSSO le piante officinali

ROSSO CON IL TESCHIO le piante velenose

Lo sai che esistono anche delle leggende legate alla montagna e alla sue piante? Qui ti raccontiamo quella della stella alpina il fiore simbolo delle Alpi.

La leggenda della Stella alpina (Leontopodium alpinum)

C’è una leggenda che racconta di una giovane coppia, molto innamorata. Il marito era solito arrampicarsi in montagna, per raccogliere erbe e andare a caccia di marmotte. Ma un giorno il giovane non fece più ritorno. La moglie, preoccupata, lo andò a cercare e ritrovò il marito tra due lastroni di ghiaccio, purtroppo senza vita. Avvicinarlo per un’ultima carezza le era impossibile e così si fermò su una roccia sporgente, a guardarlo e piangere, inzuppando di lacrime le ciglia e i capelli. Tramontarono il sole, la luna e le stelle e quando fu di nuovo mattina il volto della giovane era ricoperto di brina, così spessa da sembrare una fitta peluria argentata. La ragazza non voleva più tornare alla sua vita: pregò il Signore di restare lì, per sempre vicina al suo amato. E fu così che la giovane si trasformò in quel bel fiore che è la stella alpina. Per via di questa leggenda, la tradizione vuole che la stella alpina sia una specie rara, che cresce sulle rocce in luoghi difficilmente raggiungibili. La sua raccolta è vietata perché la specie è minacciata di estinzione.

PIEMONTE

INFINI.TO Planetario e Museo dell’Astronomia e dello Spazio (Pino Torinese, To)

https://www.planetarioditorino.it/it/

Che cos'è l'universo? Com'è nato e come funziona? Per dare risposte a queste e a tante domande sul cosmo è nato nel 2007, INFINITO, uno dei musei dedicati all’astronomia e allo spazio più importanti d'Italia. Qui puoi trovare una moderna area espositiva munita di installazioni interattive e un planetario digitale di ultima generazione. Accanto al museo, il Planetario di INFINITO che utilizza uno dei sistemi di proiezione più avanzati del mondo, regalandoti simulazioni realistiche del cielo notturno, l'emozione di sorvolare in maniera virtuale Sole e pianeti, galassie e ammassi stellari lontani milioni di anni luce, o ancora la possibilità di prendere parte a un viaggio a ritroso nel tempo fino al Big Bang.

LOMBARDIA

Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (Milano)

https://www.museoscienza.org/it

Il Museo Leonardo da Vinci di Milano, è allestito negli spazi dell'antico monastero di San Vittore al Corpo, non lontano dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie dove si trova il famoso Cenacolo, di Leonardo. Con i suoi 50.000 metri quadrati è il più grande museo tecnico-scientifico d'Italia e uno dei maggiori in Europa. Il patrimonio di questo museo dedicato al sapere comprende sedicimila reperti, raccolti a partire dagli anni Trenta del Novecento e rappresentativi dello sviluppo scientifico, tecnologico e industriale dall'Ottocento sino a oggi, insieme a oltre 2500 opere d'arte, che testimoniano il legame tra arte e scienza. Si possono ammirare macchine e impianti legati alla produzione dell'energia, alla storia dell'informatica e delle telecomunicazioni, ai mezzi di trasporto, all'industria siderurgica e all'astronautica. Orgoglio del museo, la straordinaria Galleria Leonardo da Vinci, che ospita la più grande collezione al mendo di macchine costruiti a partire dal disegni di Leonardo.

TRENTINO ALTO ALTO ADIGE

IL MUSE - Museo delle Scienze- (Trento)

https://www.muse.it/it/Pagine/default.aspx

Ha una superficie di oltre 12.000 metri quadrati che includono aule, laboratori e diversi acquari, spazi dedicati alla geologia, alla zoologia e più in generale alla storia della vita sulla Terra, con un'attenzione particolare all'ambiente alpino e alle Dolomiti. L'edificio progettato dall'architetto Renzo Piano, ha il profilo frastagliato che evoca le Dolomiti. Il percorso è organizzato su quattro piani e usa la metafora della montagna: dalle vette dell'ultimo piano si scende fino al piano interrato, per passaree alle splendide sezioni che illustrano la formazione della Terra, il Dna e le prime forme di vita, quindi l'evoluzione, i mammiferi e l'uomo. La Preistoria sulle Alpi è approfondita al primo piano del Muse, grazie ad apparati multimediali e riproduzioni realistiche di figure umane intente in attività quotidiane, che suggeriscono come doveva essere la vita di questi nostri antenati. Molto ampie le sezioni dei fossili, minerali e dinosauri, con magnifiche riproduzioni di scheletri. Gli altri piani sono dedicati alla geologia delle Dolomiti, miniere a rischio, biodiversità alpina, ghiacciai e alte vette.

VENETO

Orto botanico, Padova

https://www.ortobotanicopd.it/

L'Orto Botanico di Padova è il capostipite di tutti gli orti botanici del mondo e, nel 1997 è entrato nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. L'Orto Botanico è nato nel 1545 per la coltivazione delle piante medicinali e, oggi, accoglie circa 3500 specie vegetali diverse, coltivate su un'area di 22.000 metri quadrati. Le collezioni includono, oltre a piante medicinali e velenose, piante insettivore, piante dei Colli Euganei, rare o provenienti da Paesi lontani. Sono stati ricostruiti diversi ambienti naturali, che vanno dalla macchia mediterranea alla roccera alpina, dalle serre tropicali agli ambienti d'acqua dolce, dove vengono coltivate le piante idrofite. Splendidi gli alberi storici e monumentali, come la palma di Goethe (Chamaerops humilis), che il poeta tedesco poté ammirare, nel 1786.

Nel 2014 è stato inaugurato l'avveniristico Giardino della Biodiversità, una delle serre più avanzate al mondo. Qui sono raccolte oltre 1300 specie di piante provenienti da climi diversi e ripartite in quattro macro-ambienti: foresta tropicale pluviale, foresta tropicale sub umida, clima temperato emediterraneo, clima arido.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Museo della Bora (Trieste)

https://museobora.org

Probabilmente si tratta del primo museo al mondo che ha per protagonista un vento. Gli annali riportano raffiche, i famosi "refoli", di oltre 170 chilometri all'ora prima che si rompesse l'anemometro di turno. La bora nasce dall'abbraccio tra due climi opposti, quello mediterraneo del litorale e quello nordico.

Se il vento è invisibile che cosa è espposto nel museo?

La visita dà spazio all’immaginazione e come i “musei veri e seri”, ha le sue collezioni:

L ’Archivio dei Venti del Mondo : una bizzarra raccolta di venti in scatola, un gioco che fa diventare espositori anche i visitatori: sono tanti infatti gli amici che dopo avere scoperto il magazzino spediscono il loro vento di casa o un vento raccolto in vacanza, diventando così “ambasciatori eolici”. Al momento sono più di 130 i venti imbottigliati, inscatolati, impacchettati provenienti da quasi tutto il mondo.

: una bizzarra raccolta di venti in scatola, un gioco che fa diventare espositori anche i visitatori: sono tanti infatti gli amici che dopo avere scoperto il magazzino spediscono il loro vento di casa o un vento raccolto in vacanza, diventando così “ambasciatori eolici”. Al momento sono più di 130 i venti imbottigliati, inscatolati, impacchettati provenienti da quasi tutto il mondo. La Collezione artistica del Museo : “una piccola galleria del vento” che contiene opere di qualità di artisti famosi pertinenti con i temi del museo.

: “una piccola galleria del vento” che contiene opere di qualità di artisti famosi pertinenti con i temi del museo. L’Archivio di Silvio Polli: fotografie, pubblicazioni scientifiche, giornali, strumenti scientifici di uno dei più grandi studiosi del fenomeno, messi a disposizione dalla famiglia.

fotografie, pubblicazioni scientifiche, giornali, strumenti scientifici di uno dei più grandi studiosi del fenomeno, messi a disposizione dalla famiglia. Curiosità di bora e di vento: reperti originali oppure creati ad hoc, come per esempio la “Finestra di Stendhal”, una tipica finestra triestina reinterpretata con sopra un testo del celebre scrittore che definì la bora abominable, abominevole.

LIGURIA

Galata Museo del mare (Genova)

https://galatamuseodelmare.it/

Il Galata è uno dei più importanti musei marittimi del mondo. Dall'esterno si presenta come un guscio di vetro e acciaio, opera dell'architetto spagnolo Guillermo Vázquez Consuegra, a rivestire l'antico arsenale della Repubblica di Genova dove venivano costruite le galee, celebri navi da guerra e commercio che hanno solcato il Mediterraneo per oltre tremila anni. Aperto nel 2004, il Galata racconta sei secoli di vita sul mare: dalle grandi esplorazioni che portarono alla scoperta dell'America fino all'epopea dei migranti italiani, diretti verso il Nuovo Mondo. Qui è ormeggiato e visitabile il sottomarino S 518 Nazario Sauro della Marina Militare Italiana, in disarmo dal maggio 2002.

EMILIA ROMAGNA

Casa del suono (Parma)

https://www.lacasadellamusica.it/it-IT/Casa-del-Suono.aspx

Questo museo è ospitato negli spazi dell'ex chiesa di Santa Elisabetta, che risale alla metà del XVII secolo. Il percorso espositivo è organizzato secondo sei stazioni principali, che tracciano le linee fondamentali dello sviluppo tecnico dei sistemi di riproduzione e trasmissione audio:

il suono riprodotto (dal fonografo di Thomas A. Edison del 1878 al grammofono);

(dal fonografo di Thomas A. Edison del 1878 al grammofono); il suono trasmesso (dedicato alla nascita della radio);

(dedicato alla nascita della radio); il suono in casa (quando la radio diventa un elettrodomestico;

(quando la radio diventa un elettrodomestico; il suono in tasca (fonovaligie e grammofoni portatili, ossia i primi esempi di miniaturizzazione nel campo della riproduzione del suono;

(fonovaligie e grammofoni portatili, ossia i primi esempi di miniaturizzazione nel campo della riproduzione del suono; il suono per tutti (l'evoluzione tecnologica porta alla nascita del transistor, della stereofonia e della registrazione magnetica su nastro;

(l'evoluzione tecnologica porta alla nascita del transistor, della stereofonia e della registrazione magnetica su nastro; il suono nuovo (per raccontare la nascita del digitale).

Per finire, chiudonol'esposizione due avveniristiche installazioni sonore:

(per raccontare la nascita del digitale). la Sala bianca , dotata di un sistema di ultima generazione per la spazializzazione del suono (il Wave Field Synthesis),

, dotata di un sistema di ultima generazione per la spazializzazione del suono (il Wave Field Synthesis), il Lampadario sonoro, una calotta sferica sospesa con ben 224 speaker che genera sorgenti sonore virtuali in movimento nello spazio sopra i visitatori.

TOSCANA

Museo Leonardiano e casa di Leonardo da Vinci (Vinci, FI)

https://www.museoleonardiano.it/

Si sa che Leonardo da Vinci spaziava dalla pittura, alla realizzazione di spettacoli, allo studio dell’anatomia e alla progettazione di macchine militari. Il museo è stato inaugurato negli anni Cinquanta e più volte allestito e ristrutturato, oggi si sviluppa all'interno di tre sedi vicine: la Palazzina Uzielli, il Castello dei conti Guidi, e la storica Villa del Ferrale.

La Palazzina Uzielli ospita le sezioni dedicate alle macchine della manifattura tessile, alle sculture in ceroplastica tratte dai disegni di Leonardo sul corpo umano e alle macchine da cantiere.

Nel Castello dei conti Guidi trovano spazio invece le macchine da guerra, quelle per volare e gli studi compiuti da Leonardo nel campo della meccanica, dell'idraulica e dell'ottica, insieme a una sezione dedicata alla bicicletta e al carro automotore, una macchina scenica per gestire sontuose scenografie.

Infine, nella storica Villa del Ferrale si possono ammirare le riproduzioni di tutti i dipinti e di alcuni dei disegni più significativi del grande artista.

UMBRIA

Geolab Museo Laboratorio di scienze della Terra (San Gemini, TR)

https://www.sangemini.eu/geolab-museo-di-scienza-della-terra/ù

Il Geolab e un museo interattivo completamente dedicato alle scienze della terra, in particolare la geologia e la paleontologia. Il percorso espositivo racconta l'origine, il funzionamento e l'evoluzione del nostro pianeta, approfondendo le vicende geologiche dell'Italia e dell'Umbria. Il percorso è articolato in diverse sezioni: una prima sala dedicata alla superficie della Terra che introduce la tettonica delle placche; nella seconda sala troviamo un plastico interattivo che illustra la formazione dei vulcani e delle catene montuose; nella terza sala, in cui viene illustrata la genesi e la formazione della nostra penisola. A chiudere il percorso un paio di sale dedicate all'Umbria.

MARCHE

Grotte di Frasassi (Genga, AN)

https://www.frasassi.com/Orari_Costi.aspx?L=IT

Nel 1948 fu scoperto l’ingresso della grotta dal fiume. Da allora si sono susseguite diverse ricerche fino al 1971 quando ci fu una nuova scoperta. Un ragazzo stava attraversando le pendici nord del monte Vallemontagnana e si trovò di fronte ad una piccola apertura dalla quale fuoriusciva una corrente d’aria. Con l’aiuto di alcuni amici speleologi riuscì a formare un varco, così si ritrovarono in una piccola sala. Notarono altre aperture e continuarono a scavare per alcuni giorni, si infilarono in un tunnel lungo circa 80 metri, finché giunsero sul ciglio di uno strapiombo. Nel buio gettarono un sasso nel vuoto, contarono quanti secondi impiegò la pietra a toccare il fondo. Dal suono che fece il sasso cadendo, si accorsero anche dell’ampiezza della sala. I ragazzi, che provenivano da Ancona, avevano scoperto l’enorme sala chiamata “Abisso Ancona”. Il 1 settembre del 1974 le grotte vennero aperte al pubblico.

Il percorso turistico è di circa 800 metri e permette la visita di 5 stanze consecutive:

Sala Abisso Ancona , è così grande che potrebbe tranquillamente contenere il Duomo di Milano. al centro spiccano i due "giganti", un gruppo di stalagmiti di 150 mila anni alte circa 20 metri, quasi come un palazzo di 6 piani.

, è così grande che potrebbe tranquillamente contenere il Duomo di Milano. al centro spiccano i due "giganti", un gruppo di stalagmiti di 150 mila anni alte circa 20 metri, quasi come un palazzo di 6 piani. Sala 200 , il nome della sala deriva dalla sua estensione, misura infatti 200 metri circa.

, il nome della sala deriva dalla sua estensione, misura infatti 200 metri circa. Gran Canyon , il nome della sala è riferito al fatto che si attraversano dei crepacci in fondo ai quali si trovano cavità completamente allagate in quanto raggiungono la falda freatica, vale a dire lo stesso livello del fiume Sentino che si snoda all'esterno lungo la Gola di Frasassi.

, il nome della sala è riferito al fatto che si attraversano dei crepacci in fondo ai quali si trovano cavità completamente allagate in quanto raggiungono la falda freatica, vale a dire lo stesso livello del fiume Sentino che si snoda all'esterno lungo la Gola di Frasassi. Sala dell'Orsa, quella soggetta alla maggiore erosione da parte dell'acqua, nel corso del tempo infatti quest'ultima ha modellato la roccia conferendole la forma di un'orsa

LAZIO

Planetario e Museo Astronomico (Roma)

https://www.planetarioroma.it/it/il_museo/planetario

La sua storia risale al 1928 ed è il più antico planetario del mondo della sua generazione. Il Planetario ricostruisce con estremo realismo la superficie di Terra, Luna e Marte e il nuovo planetario digitale è dotato di un articolato sistema di videoproiettori ad altissimo contrasto con risoluzione 4K e permette di guardare oltre, nei luoghi più lontani dell’universo, tra galassie e nebulose. Pronto ad alzarelo sguardo al cielo?

ABRUZZO

Laboratori Nazionali del Gran Sasso (Assergi, AQ)

https://www.lngs.infn.it/it

Nel cuore del Gran Sasso, percorrendo una galleria, c’è un portone con telecamere e sbarre. C'è scritto «I.N.F.N solo autorizzati». I.N.F.N sta per Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e pare si tratti di un gigantesco laboratorio bunker. Qui vengono condotti esperimenti fondamentali nel campo della fisica nucleare, subnucleare e astroparticellare, volti a comprendere le proprietà dei tasselli che costituiscono la materia. Tra gli esperimenti più notevoli vanno citati quelli sui neutrini, particelle subatomiche elementari e inafferrabili,che viaggiano a velocità prossime a quelle della luce. Operativi dal 1987, oggi i laboratori sono frequentati da scienziati provenienti da ventinove Paesi diversi. Si compongono di tre grandi sale sperimentali, chiamate"sala A". "sala B" e "sala C", ognuna lunga 100 metri, larga 18 e alta 20. La temperatura naturale nel cuore del Gran Sasso è di circa 6-7 °C, e l'umidità è quasi al 100%. Che ne dici, sei curioso di andare a visitarli?

MOLISE

Giardino della Flora Appenninica (Capracotta, IS)

http://www.ortobotanicoitalia.it/molise/capracotta/

Sul Massiccio del Matese, sulla Maiella e le Mainarde, si trova uno splendido orto botanico, dedicato alla flora autoctona dell'Appennino centro-meridionale. Si tratta di uno degli orti botanici più alti d'Italia. In questo angolo verde cresce il raro acero di Lobelius (Acer lobelii),che è stato pure dedicato un francobollo nel 2011. Attualmente sono state censite oltre 500 specie di piante, alcune rare, appartenenti a 263 generi di 72 famiglie diverse. Sono inoltre presenti numerosi habitat, da quelli del tutto naturali come la prateria, la rupe, l’abetaia, la faggeta o le piante d'alta quota, a quelli opportunamente ricostruiti, quali lo stagno e la roccaglia. Il giardino organizza attività di divulgazione su tematiche di scienze naturali, didattica e laboratori che includono attività di taleaggio in cui i giovani visitatori, sotto la guida di un esperto, imparano a propagare specie vegetali spontanee.

CAMPANIA

Città della Scienza (Bagnoli, Na)

http://www.cittadellascienza.it/

La Città della Scienza venne realizzata all'inizio degli anni Novanta di fronte al mare di Bagnoli, nell'area dell'ex Italsider. Fino al 4 marzo 2013, quando venne quasi completamente distrutta da un vasto incendio doloso, la Città non è stata soltanto un polo scientifico museale d'eccellenza, premiata nel 2005 come miglior museo scientifico d'Europa e in seguito inserita dall'Eurispes nell'elenco delle cento eccellenze italiane. A seguito dell’incendio, venne lanciata una campagna di raccolta fondi per la ricostruzione, grazie anche all'appello di tanti intellettuali tra cui Carlo Rubbia, Claudio Abbado e Renzo Piano. E nel novembre 2013 la Città della Scienza riprese le proprie attività con la manifestazione "Futuro remoto", proponendo una mostra sul cervello umano e una su cuccioli e uova di dinosauro.

PUGLIA

Museo di Storia Naturale del Salento (Calimera, Lecce)

https://www.msns.it/il-museo/

Nel borgo di Calimera puoi visitare il Museo di Storla Naturale del Salento, con i suoi oltre 2.000 mq di area espositiva, Vivarium e Parco faunistico è il museo più grande del Sud Italia; si articola nelle sezioni espositive di Astronomia, Mineralogia, Paleontologia e Paleoantropologia, Entomologia, Malacologia, Tassidermia, Embriologia e Teratologia, Botanica (quest’ultima ancora in fase di allestimento). Ospita l’Osservatorio faunistico della Provincia di Lecce con tre centri per la cura della fauna selvatica, esotica e tartarughe marine. Le sue principali linee di ricerca sono volte allo studio della conservazione della natura, sistematica e biogeografia di Insetti, Anfibi, Rettili e Uccelli.

CALABRIA

Ecomuseo delle Ferriere e Fonderie della Calabria - Vallata dello Stilaro (RC)

http://web.tiscali.it/ecomuseocalabria/

Tutta la vallata dello Stilaro, che interessa i comuni di Pazzano, Stilo, Bivongi e Monasterace nella provincia di Reggio Calabria, conserva parecchie testimonianze legate all'estrazione mineraria e alla filiera industriale della lavorazione dei minerali, attività abbandonate e riprese più volte nel corso della storia. Parliamo di mulini, realizzati lungo la fiumara Stilaro e i suoi affluenti e impiegati in passato in campo metallurgico, fonderie, miniere,centrali idroelettriche dismesse, villaggi minerari e antiche ferriere, ossia stabilimenti siderurgici per la produzione di ferro. Per valorizzare questo patrimonio l'Associazione Calabrese Archeologia Industriale, con sede a Bivongi, nel l1982 ha ideato il progetto Ecomuseo delle Ferriere e Fonderie di Calabria, per recuperare e restaurare le strutture legate al glorioso passato minerario.

BASILICATA

Micromondo - Percorso tematico sulla geologia (Nemoli, PZ)

http://www.ilmicromondo.com/

Sulle sponde del lago Sirino sorge un presidio per la divulgazione delle scienze della Terra, nelle vesti di un parco tematico interattivo: si chiama Micromondo. Questa oasi è stato ideata da due geologi lucani, Dario Rizzo e Patrizia Magnotti, con L'intento di illustrare in modo semplice e divertente i segreti della Terra, la sua storia e la sua evoluzione, affiancati da geologi esperti.

SICILIA

Museo del sale e Riserva naturale delle saline di Trapani e Paceco (Paceco, TP)

https://wwfsalineditrapani.it/

Come si forma il sale da cucina? Acqua di mare, tanto sole vento e… attesa. Oggi questa sostanza, costituita perlopiù da cloruro di sodio, è usata come condimento, ma in passato era molto preziosa perché permetteva di conservare i cibi, tanto che la chiamavano "oro bianco".

Il modo più semplice per estrarre sale dall'acqua marina è lasciarla evaporare sotto il calore del sole. Nascono così le saline, impianti per la produzione di sale realizzati a ridosso di aree costiere lagunari e pianeggianti. Probabilmente furono i fenici, quasi tremila anni fa, a impiantare le prime saline lungo la costa trapanese, ma solo a partire dal XVI secolo, sotto la dominazione spagnola, la produzione del sale raggiunse il suo apice. Per preservare questo ambiente, impreziosito dai caratteristici mulini a vento che un tempo erano usati per il pompaggio dell'acqua, è stata istituita nel 1995 la Riserva naturale orientata Saline dI Trapani e Paceco, gestita dal WWF.

SARDEGNA

Museo di Fisica di Sardegna (Monserrato, CA)

http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?s=22597&v=2&c=2487&c1=2123&visb=&t=1

È situato presso la Cittadella Universitaria di Monserrato. Il contenuto dell'esposizione comprende circa 400 strumenti didattici e scientifici, già di proprietà del Gabinetto di Fisica della Regia Università e dell'Istituto di Fisica. Il percorso si snoda tra gli strumenti di acustica, elettromagnetismo, meccanica, ottica e altri non direttamente riconducibili a queste categorie. Fra essi occupa un posto di assoluto rilievo la macchina dinamo elettrica di Antonio Pacinotti. Fu costruita dallo stesso Pacinotti, docente di Fisica Sperimentale a Cagliari, tra il 1873 ed il 1881, con l'aiuto del meccanico cagliaritano Giuseppe Dessì.

Altre due identiche macchine si trovano a Pisa, tra i cimeli del Pacinotti e presso lo Science Museum di Londra. L'importanza della macchina sta nella geniale invenzione dell'indotto ad anello che è stato alla base della realizzazione delle moderne macchine elettriche alle quali è dovuta la seconda rivoluzione industriale.