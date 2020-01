Cosa sono gli SCP? Esistono davvero?

Stampa

wikicommons

Si, se pensate a cosa sono gli SCP (Secure. Contain. Protect.) sono esattamente quelli che conoscete voi in Minecraft ma forse non sapete che esistevano anche PRIMA che inventassero il vostro videogioco preferito.

Chi ha inventato gli SCP?

Sono stati inventati da un gruppo di persone americane, che nel 2007 hanno iniziato a scrivere su un sito internet racconti di orrore con una caratteristica comune: un ambiente popolato di mostri diversi, gli SCP.

Più precisamente l'Universo SCP è un mondo segreto nascosto nel nostro: è gestito da diverse organizzazioni, per esempio la Fondazione SCP che creano, cercano e addomesticano oggetti o creature fuori dal normale, gli SCP, appunto.

Alcune organizzazioni, come la Fondazione, ha l'obiettivo di proteggere e difendere l'umanità, altre hanno obiettivi meno "nobili". Tutti possono creare nuovi SCP o riprendere quelli esistenti e scriverne una storia con nuovi aneddoti e poteri.

Qual è stato il primo SCP?

Il primo si chiamava SCP-173 e comparve nel 2007 sul sito 4chan, un social di condivisione di immagini tipo Pinterest. SCP-173 era una statua che, quando nessuno la guardava, si muoveva per uccidere.

Fu l'inizio di un fenomeno che si diffuse subito a livello mondiale con una serie di racconti collegati. Nacque così il sito della Fondazione SCP che ancora adesso raccoglie sempre nuovi utenti.

Solo storie horror?

Anche se si parla di mostri, il genere delle storie non è per forza horror: puoi leggere racconti divertenti, o di avventura, fantascienza o thriller.

Negli anni gli scp sono diventati i protagonisti anche di quadri, illustrazioni e video, fumetti, giochi, approdando nel mondo dei più giovani soprattutto attraverso Minecraft.

Gli SCP esistono davvero?

No, fanno parte di quello che negli anni è diventato un filone letterario, artistico e di gameplayer di genere finto-horror (detto anche creepypasta). La Fondazione SCP non è un'organizzazione mondiale che protegge il mondo dalle minacce paranormali: nella realtà non esiste.