I maiali sono dei gamer, lo dicono gli scienziati

Che i maiali abbiano un’intelligenza straordinaria e siano capaci di fare tantissime cose è noto. In realtà, non sono ancora in grado di volare, però... sono dei gamer e sanno giocare al computer. Lo rivela un nuovo studio della Purdue University dell'Indiana, negli Stati Uniti. I ricercatori hanno sottoposto gli animali a un test dimostrando che riescono a muovere un joystick, con il muso, e muovere il cursore sullo schermo.

ENIGMI, REBUS E...

Dai tantissimi studi realizzati finora sappiamo che i maiali sono in grado di svolgere una serie di compiti come la risoluzione di enigmi a scelta multipla e l'apprendimento di comandi come "sedersi".

BOCCONCINI PRELIBATI

Con grande soddisfazione i ricercatori di questo questo nuovo studio affermano di essere andati oltre. Hanno addestrato con successo quattro maiali, due di razza yorkshire e due panepinto, a manipolare un joystick. «Potenzialmente ci sono più cose che i maiali sono in grado di apprendere, comprendere e rispondere rispetto a quanto ne sappiamo fino a oggi», afferma la professoressa Candace Croney, una delle autrici dello studio realizzato assieme alla dottoressa Sarah Boysen. Le due ricercatrici nella pubblicazione del loro articolo sulla rivista Frontiers in Psychologye, pur riconoscendo l'intelligenza dei maiali, affermano che oltre alla motivazione degli addestratori a "convincerli" a muovere il joystick siano state anche le gustose prelibatezze con cui sono stati rimpinzati dopo ogni successo.

L'ESPERIMENTO

Ecco come è andata: le scienziate hanno presentato al gruppetto di gamer un videogioco in cui si dovevano abbattere dei muri. Nel caso il colpo fosse andato a segno il gioco avrebbe emesso un suono e il maiale avrebbe ricevuto il suo gustoso premio. Il team ha poi analizzato a turno le ultime 50 prove di ciascun maiale negli scenari a tre, due e un muro, determinando la frequenza con cui ogni gamer fosse riuscito a colpire un muro.

I MAIALI YORKSHIRE

È risultato che Hamlet e Omelette, due maiali yorkshire maschi, di tre mesi, hanno raggiunto un punteggio più alto quando dovevano abbattere un muro o al massimo due. «Dopo 12 settimane di allenamento, Hamlet e Omelette sono stati esclusi dall'esperimento perché diventati troppo grandi per resistere abbastanza a lungo in piedi a completare le sessioni e per stare nel recinto di gioco» raccontano gli esperti.

I MAIALI PANEPINTO

Al contrario Ebony e Ivory, i micro maialini panepinto due maschi, di due anni, dopo 15 mesi di addestramento hanno realizzato un migliore risultato di fronte tre muri. Tra i due il più forte tra i due si è rivelato Ivory.

JOYSTICK O TOUCHSCREEN?

I gamer sono stati bravissimi, ma i ricercatori aggiungono che oltre alla capacità di cogliere il concetto del gioco, potrebbe aver contribuito anche un altro fattore, cioè avere un campo limitato quale lo schermo di un computer. Infatti, i maiali, dovevano solo guardare in alto e in basso durante il compito dello spostamento del joystick. Inoltre, il team ha in mente un altro passo avanti, usare lo schermo touchscreen anzich[ il joystick. Questo potrebbe rivelarsi un elemento prezioso per sondare ulteriormente le capacità cognitive dei suini.