I laboratori di giornalismo 2024 di Focus Junior Academy. Iscrivi la tua classe

Come si realizza un giornalino? Come si scoprono le fake news? Che cosa possiamo fare per costruire un futuro più sostenibile? Iscrivete la classe ai webinar 2024.

Laboratori gratuiti via Zoom. Si possono organizzare laboratori live nelle scuole.

I NOSTRI WEBINAR PER GLI STUDENTI

Focus Junior Academy è un progetto per le classi della scuola primaria e secondaria di I grado. Le tre lezioni, di un’ora ciascuna, si tengono il giovedì dalle ore 11 alle 12 su Zoom. I temi sono: giornalismo scientifico per ragazzi, fake news, cambiamenti climatici. L’obiettivo è di migliorare le competenze scientifiche degli studenti, allenarli al pensiero critico nonché al rispetto dell’ambiente, per costruire un futuro più sostenibile. Per una partecipazione più attiva agli incontri si raccomanda la lettura di Focus Junior.

Il programma 2024 di Focus Junior Academy con le scuole

Primo incontro: giornalismo scientifico per ragazzi. Durante questo primo incontro la redazione di Focus Junior spiegherà i fondamenti del giornalismo scientifico applicati a una rivista per bambini e ragazzi, dalla riunione di redazione al “visto si stampi”. Tra i temi trattati: come si scrive un articolo, l’uso delle immagini e delle illustrazioni, l’importanza delle fonti autorevoli;

Secondo incontro: il metodo scientifico per difendersi dalle fake news. Durante questo incontro gli esperti del Cicap* (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze), spiegheranno i fondamenti del metodo scientifico che si possono usare per capire se quello che stiamo leggendo è vero o è falso e diventare cacciatori di bufale.

*Il Cicap venne fondato nel 1989 da Piero Angela e da un gruppo di scienziati, intellettuali e appassionati per promuovere indagini scientifiche e critiche nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e dell'insolito, nonché diffondere la mentalità scientifica e lo spirito critico.

Terzo incontro: pianeta, natura, persone: i cambiamenti climatici. Durante questo incontro gli esperti del Cmcc* (Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici), racconteranno in modo semplice ed efficace l’impatto del cambiamento climatico sulla vita della Terra, la situazione attuale e le stime degli scienziati, idee e soluzioni per mitigarne gli effetti. Che cosa possiamo fare noi a livello individuale e collettivo.

*Il Cmcc è un istituto di ricerca no profit fondato nel 2005, che realizza e promuove attività scientifiche e applicate nel settore della ricerca internazionale sui cambiamenti climatici. Ne fanno parte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Università degli Studi del Salento, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, Università Ca’ Foscari Venezia, Università di Sassari, Università della Tuscia, Politecnico di Milano, Resources for the Future, Università di Bologna.

NEW FOCUS JUNIOR NELLE SCUOLE

Focus Junior propone alle scuole progetti “su misura” che riguardano le materie STE(A)M, educazione ai media e ambientale e vita digitale. Se la vostra scuola ha ottenuto i finanziamenti del PNRR previsti dal bando Scuola Futura scriveteci: vi diremo come possiamo affiancarvi nelle vostre attività. Per info: academy@focusjunior.it

DATE

➜ 1, 8, 22 FEBBRAIO

dalle 11 alle 12

➜ 7, 14, 21 MARZO

dalle 11 alle 12

➜ 4, 11, 18 APRILE

dalle 11 alle 12

➜ 2, 9, 16 MAGGIO

dalle 11 alle 12

➜ 3, 10, 17 OTTOBRE

dalle 11 alle 12

➜ 7, 14, 21 NOVEMBRE

dalle 11 alle 12

I VOSTRI LAVORI

Potete inviare i vostri giornalini, articoli, disegni, foto o video a academy@focusjunior.it

ISCRIZIONI

Per iscrivere la propria classe il docente deve inviare un’e-mail a: academy@focusjunior.it