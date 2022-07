I gatti social più famosi? Ecco i più popolari

Stampa

gattiI gatti social sono le vere star di Instagram, ma che cos'hanno di speciale? In realtà nulla... O meglio, i mici sono semplicemente se stessi, ma sono i loro proprietari che invece catturano immagini su immagini e le condividono sui social. E, oggi, sono decine i mici diventati delle vere e proprie star del web. Questi mici, anche se non ne sono consapevoli, rendono felici milioni di persone ogni giorno con le loro foto.

Quali sono i gatti social più famosi del 2022?

In questo articolo ne esamineremo alcuni tra i più popolari. Molti di loro hanno oltre un milione di follower e centinaia di migliaia di “mi piace” sotto ogni post. E allora se anche a te piacciono i gatti e ti piace seguirli sui social guarda qui.

Nala Cat

Grumpy Cat

Lil Bub

White Coffe cat

Smoothie the Cat

Venus the Two-Faced Cat

Hamilton The Hipster Cat

Sukiicat

Waffles

Snoopy Babe

Nala cat, la prima in classifica tra i gatti social

Il campione assoluto per quanto riguarda i follower su Instagram è il gatto Nala con più di 4,5 milioni di follower. Nala ha anche un suo sito web, ha il suo marchio di cibo per gatti ed è detentrice del Guinness World Record. Tutti questi risultati indicano che è davvero il gatto più famoso del mondo. È un gatto di razza mista tra un siamese e un gatto soriano, ed è stata adottata dai suoi proprietari in rifugio per animali abbandonati quando era ancora un cucciolo. Al momento, Nala ha 6.751 post.

Grumpy Cat

Come probabilmente saprai, il Grumpy cat ci ha lasciati a maggio del 2019, provocando tristezza per molti. Grumpy Cat, nata in Arizona, ha aiutato milioni di persone a sentirsi bene e sorridere grazie al suo aspetto sempre stanco. Anche se all'apparenza sembrava sempre scontrosa, in realtà era una gattina adorata dai suoi proprietari che l'hanno adorata. È apparsa su tutti i media, inclusa tv, conferenze e fiere. Attualmente, la sua pagina Instagram ha oltre 2,6 milioni e 1.571 post. Grumpy era un razza mista tra persiano, ragdoll e snowshoe e visto questo miscuglio di più razze, era un gatto nano.

Lil Bub

Lil Bub questa gattina non poteva macare con oltre 2,5 milioni di follower e oltre 3045 post nella classifica dei gatti social. Lil ha diverse malformazioni genetiche tra cui occhi sporgenti, nanismo e lingua penzolante. Tutte queste caratteristiche insieme le hanno dato questo aspetto buffo per cui è famoasa. Anche Lil Bub è stata adottata da una famiglia che l'ha salvata. Oltre a Instagram, ha decine di migliaia di follower su Twitter e oltre 3 milioni di fan su Facebook. Lil Bub è apparsa nei video di YouTube ed è anche un'attivista: ha raccolto più di 300.000 dollari per i suoi amici animali bisognosi.

White Coffee Cat

Aka Mister White, ha 5 anni, ed è un gattino sopravvissuto al cancro, cosa che lo ha fatto diventare popolare. Nelle foto su Instagaram lo vediamo che ama indossare una bbiglaimento particolare, le cravatte e uscire con la sua amica Goosie. White ha più di 2,2 milioni di follower e esattamente 3.656 post. A parte la sua soffice pelliccia simile a un peluche, Coffee è famoso per i suoi enormi occhi azzurri.

Smoothie the cat

The "queen of fluff" ( a regina della peluria), come dice il suo profilo Instagram", è una gatta britannica a pelo lungo marrone chiaro e arancione con bellissimi occhi verde chiaro. In tutte le foto appare maestosa con la sua foltissima pelliccia lunga e soffice. Anche se sembra essere piccola, in realtà non lo è. Le piace solo rannicchiarsi e avvolgersi su se stessa. La pagina di Smoothie ha oltre 2,4milioni di follower e 2.073 post. Posa spesso con la sua buona amica Milkshake, anche lei super popolare. Nel 2022 hanno posato anche per un calendario!

Venus the Two-Faced Cat, al settimo posto tra i gatti social

Come suggerisce il suo nome, Venere il gatto dalle due facce, nella realtà è proprio così. Infatti, il musetto del micio è diviso perfettamente a metà tra il colore nero e quello arancione/marrone; la linea di divisione è così perfette che sembra ritocata con Photoshop. Mentre il resto del corpo è prevalentemente arancione/marrone con alcune macchie più scure. A renderla popolare sui social è stata proprio questa caratteristicae, ma anche i suoi occhi. L'occhio sul lato nero del muso è verde, mentre l'altro è blu. Venus ha 2,2 milioni di follower e, a oggi, 2.331 post.

Hamilton The Hipster Cat

Hamilton ha il soprannome di Hipster Cat grazie ai suoi giganteschi baffi bianchi che sono in contrasto con la sua pelliccia grigio scuro. Vive a San Francisco, in California, e i baffi sono veri al 100%. È abbastanza fortunato da avere una pelliccia dall'aspetto così speciale, che gli ha dato fama su Internet e oltre 743.000 follower su Instagram. Nei suoi 704 post, i proprietari hanno condiviso numerose foto e video con le sue pose, giochi con cani e gatti e momenti di relax. La razza? un misto tra un gatto delle foreste norvegesi e un maine coon.

Sukiicat: il gatto viaggiatore

Con 1.9 milioni di follower e 1041 post questo gatto del Bengala che vive in Canada, ha sicuramente vissuto mille avventure e enon ha paura di mettersi in viaggio con la sua proprietaria. La cosa che colpoisce di più di Sukii? Gli occhi sicuramente, ma la sua proprietaria ammette «Il colore è modificato! Mi piace molto giocare con le fotografie per creare un po' di magia, ma se avete voglia di vedere il normale colore dei suoi occhi, potrete farlo dando un’occhiata ai molti video che ho pubblicato».

Waffles the cat

Il sito web di Waffle racconta che quando era piccolo le persone dicevano di lui che era brutto e avrebbe avuto difficoltà a trovare una casa. Infatti tutti i suoi fratellini venivano presi tranne lui che rimaneva sempre solo. Aspetta, aspettava,finalmente è arrivata una famiglia che lo ha preso e lo ama tantissimo. Waffles è di razza scottish fold ha 874 mila follwer e 2.585 post

Snoopy Babe

Questo felino dagli occhi piatti e dalla faccia piatta ha le guanciotte più morbide del mondo! Ha 268 mila follower, è originario della Cina eSnoopy Babe è un micio a pelo corto a cui piace vestirsi con tutti i tipi di abiti e accessori alla moda. Spesso sfoggia i suoinaccessori preferiti di perline rosa.