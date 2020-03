I consigli dei TikToker: RonisBooks

Stampa

Per la rubrica I consigli dei TikToker, il primo che abbiamo sentito si chiama RonisBooks a.k.a. Federico Rognoni.

canale https://www.tiktok.com/@ronisbooks

Categoria: educazione, Informazione

I tuoi metodi per realizzare video?

Dipende dalla tipologia. In generale, quando devo trattare di news mi informo su applicazioni come Squid che raccolgono le principali notizie divise per categorie. Dopodiché, passo ad appuntarmi lo script su un foglio per poi registrarlo con lo smartphone in camera mia.

Per tutti gli altri video, invece, preferisco registrarli alla domenica – o comunque in un unico giorno della settimana – dedicandoci un paio di ore. Mi segno tutte le idee che mi vengono durante la settimana per poi registrarli in blocco. Solitamente si stratta di argomenti che già conosco e il tempo necessario per la produzione è poco anche se, ci sono casi in cui mi piace approfondire per dare maggior qualità ai contenuti che propongo al mio pubblico.

Nel breve periodo mi piacerebbe portare i miei video a un livello superiore, cambiando anche location, ma devo ancora studiare come realizzarlo al meglio – l’idea c’è già, devo solo renderla realtà.

2. Si può parlare di argomenti seri e educativi e renderli comunque accattivanti per il pubblico di TikTok ? Come?

Dalla mia esperienza posso dire che sì, si può fare. Sebbene l’età media del pubblico di TikTok sia relativamente giovane, non si deve pensare che gli utenti non abbiano voglia di imparare e approfondire, anzi. Ricevo molto spesso richieste interessanti, che non mi aspetterei neanche da un adulto.

L’obiettivo che mi pongo è rendere la news semplice, raccontando la verità ma senza diffondere notizie drammatiche, si rischia solo di spaventare. Preferisco di gran lunga mantenere un tono allegro e un linguaggio semplice: per esempio, se devo dire "le 5 aziende più capitalizzate al mondo", è molto più probabile che dirò "le 5 aziende più grandi al mondo", così riuscirò a farmi capire da molte più persone.

Come in qualsiasi progetto divulgativo, l'importante è che l'utente capisca, non c'è bisogno di usare termini difficili per mostrare la nostra bravura.

Per realizzare i tuoi video utilizzi degli strumenti particolari o delle tecniche specifiche?

Attualmente utilizzo semplicemente il mio smartphone, che spero di cambiare presto per aumentare la qualità dei video. Cerco anche di stare davanti alla luce naturale, ma quando mi capita di registrare di sera mi accontento della luce artificiale. Sicuramente, comprerò presto delle luci più professionali, magari una Ring light.

Quali sono i dettagli a cui presti sempre attenzione?

Sicuramente la correttezza delle informazioni, se mi accorgo di aver detto qualcosa di sbagliato, metto il video in privato e lo rifaccio. Questo sempre per evitare di confondere il mio pubblico che può essere molto condizionati da quello che dico.

A volte, specialmente in periodi di panico diffuso per una notizia di attualità, mi è capitato di fare video in controtendenza per rassicurare e devo dire che hanno sempre funzionato bene. Per quanto riguarda invece i video, sicuramente la luce è molto importate quindi cerco di realizzarli con una discreta illuminazione.

Link Video

News sulla giornata mondiale della natura selvatica, dedicata quest’anno alla biodiversità

La Terra ha due lune

https://vm.tiktok.com/gyoNpu/ - Per la rubrica curiosità a tema scienza, alcuni ricercatori hanno individuato un asteroide ruota intorno alla terra.