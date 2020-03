I consigli dei TikToker: Daniele Davì

Stampa

La rubrica I consigli dei TikToker continua con Daniele Davì.

Canale: https://www.tiktok.com/@danieledavi

Comedy

Dal tuo profilo si vede che sai recitare bene. Come fai a risultare così naturale nei tuoi video?



Penso che la mia naturalezza derivi dal fatto che è dal lontano 2015 che frequento corsi di recitazione! Fin da subito ho infatti intravisto in TikTok la possibilità di sperimentare e divertirmi mettendomi in gioco, realizzando brevi monologhi o sketch comici. Mi piacerebbe poter “sfruttare” la visibilità che sto avendo come trampolino di lancio e arrivare magari un giorno sul grande schermo. Sarebbe un sogno che si realizza!

Quali sono i tuoi filtri e tecniche preferite?



Io personalmente vedo i filtri come delle maschere di scena. Utilizzo infatti quelli che mi divertono di più, ovvero quelli in grado di storpiarmi il viso, rendendolo più allungato, quadrato, con i dentoni, perché mi permettono di creare nuovi personaggi. Esattamente come succede in teatro!



A cosa ti ispiri per realizzare i tuoi video comedy? E per i video in cui partecipi alle challenge di TikTok ? A cosa ti ispiri per realizzare “la tua versione”?

Per i miei contenuti mi ispiro alla mia quotidianità. Sono da sempre un grande osservatore, diciamo che potrei rientrare nell’inquietante categoria di persone che sul treno ti fissa imbambolato. Mi basta un piccolo spunto per immaginarmi un possibile sketch. Lo stesso vale per i video challenge!

Video



https://vm.tiktok.com/gBeMH5/

https://vm.tiktok.com/gkc8Yn/ - Video per l’accettazione di sé, contro ogni razzismo e omofobia

https://vm.tiktok.com/gkC4fd/ - Video che spiega in modo divertente l’approccio che hanno molti adulti sul Web