Chi sono i 10 tiktoker con più follower al mondo?

Chi sono i 10 tiktoker più famosi al mondo? Abbiamo fatto un "giro" su TikTok l'app più amata del momento e quella tra i social media più popolari grazie al suo modo speciale di coinvolgere gli utenti. C’è chi balla, chi fa magie, chi dà ricette e chi insegna le lingue o le materie scientifiche. Scopriamo insieme quali sono i creator più popolari su TikTok

Un rapido sguardo alle 10 tiktoker più popolari e famose nel 2022 classificate per numero di follower (dati aggiornati al 31 maggio 2022).

La classifica dei top 10 tiktoker

Nome Follower

Charlie D'Amelio 141,2 milioni Khaby Lame 139,7 milioni Bella Poarch 89,9 milioni Addison Rae 87,7 milioni 5 Will Smith 72,2 milioni 6 Zach King 68,6 milioni 7 Kimberly Loaiza 63,4 milioni 8 Dixie D'Amelio 57,4 milioni 9 Spencerx 55 milioni 10 Michael Le 51,4 milioni

Conosciamo meglio i 10 tiktoker con più follower

1. Charli D'Amelio

La regina incontrastata di TikTok è Charli D'Amelio, classe 2004,che con i suoi balletti in questo momento ha raggiunto 141,2 milioni di follower.

2. Kabhy Lame

Khabane "Khaby" Lame, nato il 9 marzo 2000, è un tiktoker senegalese che vive a Chivasso, in provincia di Torinio. È diventato famoso per i suoi video comici in cui prende in giro qualcuno che sembra complicare eccessivamente le cose ordinarie.

3. Bella Poarch

Bella Poarch, la tiktoker filippina-amaericana figlia di un ufficiale della Marina degli Stati Uniti, è una delle influencer di TikTok più seguite al mondo. Nell'agosto 2020, Bella ha creato il video più apprezzato su TikTok, in cui canta in Lip-Sync la canzone "Soph Aspin Send" del rapper britannico Millie B. Nel maggio 2021, poi ha pubblicato il popolare singolo "Build a Bitch". In un'intervista ha dichiarato che da piccola non ha avuto l'opportunità di viaggiare e conoscere le Filippine.

4. Addison Rae

Addison Rae, nata il 6 ottobre 2000, è una ballerina, performer e attrice americana. Ha iniziato a caricare video su TikTok nel luglio 2019, fino a quando le sue clip di ballo hanno guadagnato popolarità. Secondo la rivista Forbes, Rae è la celebrità di TikTok che nel 2020 ha guadagnato di più.

5. Will Smith

Anche le star hollywoodiane non riescono a fare a meno di TikTok e l’attore Will Smith è quello che ha il maggior numero di follower. I video divertenti dell’attore sono diventati virali fin da subito.

6. Zach King

Zach King, classe 1990, è un mago statunitense diventato popolare grazie ai video delle “magie da 6 secondi”. In pochi istanti realizza magie strabilianti che affascinano i suoi follower.

7. Kimberly Loaiza

Kimberly Loaiza è una youtuber, influencer, cantante e ballerina messicana e nei suoi video invita i follower a “viaggiare” con lei sul suo jet privato.

8. Dixie D'Amelio

È la sorella di Charli D'Amelio e, insieme, hanno lanciato Social Tourist, un nuovo marchio di abbigliamento alla moda perfetto per le persone che amano viaggiare. Dixie, nata il 12 agosto 2001, è anche famosa le sue apparizioni su Tik Tok in cui canta.

9. Specerx (Spencer Polanco)

Spencerx è un musicista e beatboxer divertente e creativo. Nato e cresciuto a Manhattan, New York City, Usa, è di origine cinese ed ecuadoriana.

10. Michael Le

Il 21enne ballerino e coreografo è diventato famoso su TikTok per i suoi tutorial di ballo, che pubblica più volte al giorno.