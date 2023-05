Stampa

Ti piacerebbe imparare quello che ti insegnano a scuola anche grazie al gioco? Ebbene sì, puoi farlo! L’insegnamento delle materie è fondamentale, ma perché non provare a renderlo più divertente accompagnando lo studio al gioco che ti permette di memorizzare concetti difficili in maniera spassosa? È questo lo scopo di Headu, che ha ideato un metodo nuovo di imparare, chiamato Intelligenze Competenze Gioco, che grazie proprio ai giochi ti accompagna nello studio e ti aiuta ad allenare le tue intelligenze.

Ma quante intelligenze hai?

Ti avranno già detto che sei portato per questa o quella materia, o magari tu stesso/a pensi di non essere particolarmente portato per altre. Magari ti riesce bene la matematica, ma non riesci proprio a memorizzare le regole della grammatica italiana. In realtà, devi sapere che ognuno di noi ha diverse intelligenze, come spiegato nella teoria delle Intelligenze Multiple esposta da Howard Gardner, secondo la quale le intelligenze di cui disponiamo sono almeno sette e tutte possono essere allenate e potenziate. Quindi se pensi di essere forte in matematica e negato/a per la grammatica, non abbatterti: si tratta solo di allenamento!

Sfruttare tutte le intelligenze per imparare

Basandosi sulla teoria delle Intelligenze Multiple, quindi, Headu ha ideato una serie di giochi didattici che possono accompagnare lo studio delle diverse materie, sia quelle in cui ti senti già forte, sia quelle in cui invece ti senti un po’ più “debole”. Scommettiamo che ti piace giocare, giusto? E se farlo ti permettesse anche di imparare concetti fondamentali per la scuola? Se ti sembra impossibile, questo esempio pratico ti farà cambiare idea!

Scoprire il corpo umano… giocando!

Lo scopo dei giochi didattici Headu è approfondire una materia di studio attraverso il gioco. Un esempio è Il corpo umano a raggi X che, come intuirai sicuramente, ti permette di studiare le scienze in maniera divertente, accompagnando al programma scolastico e alle lezioni fatte in classe coi tuoi insegnanti un modo nuovo di imparare. Si tratta di un vero e proprio “gioco in scatola” al cui interno troverai 84 pezzi di puzzle da comporre. Una volta composti i puzzle, ti troverai davanti un’immagine che rappresenta gli apparati del corpo umano e un’altra che rappresenta il sistema scheletrico. Poi, grazie a una torcia magica, sarai in grado – illuminando i tuoi puzzle – di scoprire cos’è che si nasconde all’interno del corpo umano, proprio come succede coi raggi X.

Pensa che grazie a questo gioco, che puoi fare in classe oppure a casa con qualcuno o anche da solo/a, allenerai ben 6 delle 7 intelligenze di cui disponi: naturalistica, logico-matematica, personali, linguistica, corporeo-cinestetica e spaziale.

Un modo nuovo per imparare, divertente e utile, che diventa un compagno di studio fidato e spassoso! Se l’idea dei giochi didattici ti incuriosisce, dai un’occhiata al sito di Headu: troverai molti altri giochi e kit che possono fare al caso tuo!