Harry Potter: in uscita le monete magiche

Una nuova collezione di monete di Harry Potter verrà presto messa in circolazione. Sì, ma solo per i collezionisti e verrà prodotta dalla Royal Mint, (la zecca reale del Regno Unito), per celebrare il 25° anniversario dell'uscita del primo libro della saga dal titolo Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Il primo libro della saga di Harry Potter

Harry Potter e la pietra filosofale, di JK Rowling, è stato pubblicato per la prima volta da Bloomsbury Children's Books nel 1997 e ha venduto oltre 120 milioni di copie.

Lo sapevi che...

Una delle prime edizioni di Harry Potter e la Pietra Filosofale è stata venduta per più di 390.000 euro! Più del costo di un appartamento in Italia. Il motivo sta nel fatto che questa speciale rilegatura è davvero molto rara.

Infatti Heritage Auctions, la terza casa d'aste americana di oggetti da collezione più grande del mondo, ha descritto il libro come "quasi incontaminato" - cioè sembra quasi nuovo - e ha dichiarato che ne esistono solo 500 copie in tutto il mondo di quella speciale edizione.

Harry Potter che non sapeva di essere un mago

L'idea di scrivere le avventure di Harry Potter, il ragazzo con gli occhiali che non sapeva ancora di essere un mago, è venuta alla scrittrice JK Rowling durante un viaggio in treno, in ritardo, da Manchester a Londra.

Da quel momento è iniziata la "magia" e ha iniziato a prendere forma la storia di un anonimo ragazzo di undici anni, e dei suoi indimenticabili amici Ron Weasley e Hermione Granger, destinato ad affrontare dei terribili pericoli, ma anche capace di trovare la forza dentro di sé.

Le monete magiche di Harry Potter

E così la zecca reale ha deciso di lanciare questa nuova collezione di monete che celebrano i 25 anni dalla pubblicazione del libro che continua a ispirare l'amore per la lettura in tantissime persone in tutto il mondo.

La prima di quattro monete – modellate da Ffion Gwillim della Royal Mint – raffigura la faccia del celebre maghetto, è ispirata al lavoro di Jim Kay, l'artista che ha creato l'edizione completamente illustrata del romanzo di debutto di Harry Potter.

