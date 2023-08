Stampa

Chiamarla bambola è riduttivo. Barbie è un’icona globale, tanto che il film della regista Greta Gerwig ha incassato un miliardo di dollari in meno di un mese. Chi ha visto la pellicola e non è giovanissimo/a avrà fatto caso alle tante Barbie iconiche del passato, se invece sei molto giovane forse non sai che la bambola Mattel non è sempre stata come la vediamo oggi. Il suo viso ha subito delle trasformazioni sia nella forma sia nel trucco, seguendo i canoni di bellezza e la moda del momento. Anche lo sguardo è cambiato: nei primi anni era schivo e timido, poi è diventato via via dritto e sicuro.

Questo perché Barbie, da semplice "bambola" (come si sottolinea nel film: la prima bambola di cui non ci si deve prendere cura, non è una neonata ma una donna adulta) è diventata la rappresentante di tutti i gusti, di tutti gli stili e soprattutto di tutti i sogni.

Ecco qui sotto com'è cambiata Barbie negli anni!

In che anno hai avuto la tua prima Barbie?

Quale Barbie ti piace di più? E quale ti piacerebbe avere?