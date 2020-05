Gli incantesimi di Harry Potter che vi aiutano tutti i giorni

Stampa

Quali sono gli incantesimi di Harry Potter che ti piacerebbe lanciare tutti i giorni? Ne abbiamo selezionati alcuni.

Quietus! abbassa il tono della voce...

... di tua madre quando ti sgrida per un brutto voto o del tuo fratellino che urla quando cerchi di concentrarti per fare i compiti o anche per guardare i cartoni animati.

Diminuedo! Rimpicciolisce gli oggetti

Per esempio i libri di scuola quando lo zaino è troppo pesante o la chitarra quando avete il corso. Starebbe in una tasca!

Arresto momentum! Blocca gli oggetti in aria.

Il solito distratto: urti correndo il gatto di ceramica preferito della mamma ma con questa formula puoi bloccarlo in aria prima che si frantumi in terra.

Reparo. Ripara gli oggetti danneggiati

Se non fai in tempo a urlare arrestum momentum! c'è sempre questa alternativa...

Expelliarmus: fa volare via gli oggetti dalla mano di qualcuno.

Se tuo fratello prende la tua penna preferita, o peggio, il tuo diario segreto: così lo riprendi subito!

Accio Avvicina gli oggetti lontani

Se il telecomando è lontano o, peggio!, la cartigienica, grida ACCIO! e te li ritroverai in mano senza bisogno di alzarti.

Glisseo trasforma le scale in scivoli

Non serve a molto, ma l'idea è troppo divertente. Se poi abitate a un piano alto... uno scivolo lungo 10 piani!

Liques Returnutix riempie un recipiente quando il suo contenuto è finito.

La cola è finita? Ne vuoi ancora? A parte il mal di pancia, non è un problema con questa magia.

Monstrum riempie la stanza di mostri svolazzanti.

Per fare uno scherzo agli amici...

Petrificus Totalus rende il nemico duro come la pietra e fredda come il ghiaccio.

Contro i bulli. (Urlate Spietrificus! quando siete a distanza di sicurezza).Un incantesimo usato molto spesso nei film di Harry Potter.

Tarantallegra fa scatenare nell'avversario un attacco di tip tap.

Anche questo da lanciare contro i bulli. Più divertente del Pietrificus.

Muffliato fa sentire un suono fastidioso a chi ne è colpito..

Quando vuoi suggerire al tuo compagno alla lavagna senza essere ascoltato dal prof.

Guidami trasforma la bacchetta in una bussola

Ti perdi in montagna e ti sei scordato la bussola? Niente paura!

Semper Graderis ha effetto rallegrante

Se il tuo migliore amico è un po' giù, con questo gli risollevi il morale.

Gratta e netta Per pulire bene un oggetto o una persona.

Forse è l'incantesimo di Harry Potter più utile di tutti, o quello che si dovrebbe usare tutti i giorni.