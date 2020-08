Gli hotel più pazzi del mondo per vacanze fuori dal normale

Stampa

A Stoccarda, in Germania, c'è un albergo di design e dall'arredamento insolito, il V8 Hotel (V8 è un particolare tipo di motore sportivo per auto ad alte prestazioni, come quelle nelle foto). I letti sono inseriti dentro a automobili d'epoca o sportive, e al posato del comodino c'è una pompa di benzina. La testata di un altro auto-letto è fatta di spazzole per lavaggio auto e le stanze intere richiamano l'interno di vecchie officine meccaniche.

Hai mai pensato di dormire in un tepee dei pellerossa? Negli U.S.A puoi: in California, a San Bernardino, lungo la mitica Route 66 (se hai visto Cars della Disney sai di cosa stiamo parlando), c'è un motel: il Wigwam Motel, composto da stanze a forma di tepee, ossia le famose tende in cui vivevano gli indiani d'America.

La reception è anche un museo di manufatti dei nativi americani . Le stanze sono piccole (e in cemento), puoi parcheggiare l'auto proprio fuori dalla porta, ma la sensazione è quella di vivere un piccolo tuffo nel passato americano.

Nella città più settentrionale della Svezia, Kiruna, si trova il primo Icehotel del mondo. Dormire qui è un'esperienza forte, per pochi. Questo hotel viene ricostruito ogni anno nei mesi freddi con blocchi di ghiaccio presi dal fiume vicino e smantellato quasi del tutto durante i mesi caldi. All'interno della struttura, nonostante le temperature esterne rigidissime che conservano intero l'hotel, si soggiorna tra -3° e -8° . Le stanze sono tematiche, con l'intero l'arredamento scolpito nel ghiaccio, però non hanno servizi igienici, situati in una zona adiacente,"calda" e permanente: pensaci, in caso di doccia calda, in effetti, l'intero bagno di ghiaccio si scioglierebbe !

Chi non ha mai sognato di stare in una casa sull'albero? A Harads, in Svezia, c'è un altro singolare hotel, il Tree Hotel , composto da camere diverse tra loro ma tutte sospese sugli alberi a cui accedere tramite ponti sospesi. Puoi dormire a scelta tra un grosso nido fatto di rami intrecciati, un cubo di vetro che riflette le chiome degli alberi e si mimetizza... Ogni abitazione è disegnata da progettisti svedesi nel rispetto dell'ambiente, ed è un progetto in continua trasformazione il cui scopo è di soggiornare totalmente immersi nella natura.

Sulla stessa lunghezza d'onda sono le Free Spirit Spheres delle foreste canadesi. Gli ospiti di queste strutture potranno dormire in una sfera super-attrezzata e godersi la tranquillità della Natura più autentica.

In Costa Rica puoi trovare un alloggio esclusivo "al volo" in mezzo alla vegetazione tropicale!

Al Costa Verde Hotel, c'è una suite allestita in un vero Boeing 727 del 1965 : all'interno l’aereo è stato rivestito in legno di teak, per renderlo più accogliente; ha due camere da letto con ogni comodità: cucina, bagno... e dai finestrini si può godere di una vista mozzafiato sull’oceano, come se si viaggiasse a volo radente sulla costa. Pronti al decollo?

All'interno del cane più grande del mondo (un beagle, ossia un bracchetto), si trova un delizioso Bed&breakfast a conduzione familiare, il Dog Bark Park Inn , Idaho, Usa. Vi si accede da una scala indipendente e, oltre all'ampia stanza da letto e a un comodo bagno, nella testa c'è un altro spazio dove poter dormire. I proprietari, Dennis e Frances, sono due artisti del legno e molti pezzi d'arredamento del cane-hotel sono stati scolpiti da loro stessi.

In quale hotel pazzo ti piacerebbe soggiornare?