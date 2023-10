Giornata Mondiale dell’Alimentazione: cos’è?

Stampa

Fin da piccoli ci dicono sempre che mantenere una dieta sana ed equilibrata è uno dei pilastri fondamentali per mantenersi in salute. Eppure ancora oggi, ben 3 miliardi di persone (quasi il 40% della popolazione mondiale) non dispone quotidianamente di cibo sano. Per questo e tanti altri motivi da decenni la FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, celebra la Giornata Mondiale dell'Alimentazione, un appuntamento sempre importante per ricordarci quanto al giorno d'oggi sia fondamentale compiere scelte giuste a tavola per proteggere le risorse del nostro pianeta e fare in modo che a tutti venga garantito il diritto di mangiare bene.

COS'È LA GIORNATA MONDIALE DELL'ALIMENTAZIONE?

La Giornata Mondiale dell'Alimentazione (o World Food Day) si celebra ogni anno per raggiungere diversi obiettivi:

Combattere la fame nel mondo imposta dalla povertà

Garantire la sicurezza dei cibi (controlli di qualità, protezione della filiera produttiva ecc...)

(controlli di qualità, protezione della filiera produttiva ecc...) Ridurre sempre di più gli sprechi alimentari

Tutelare e promuovere un regime alimentare sano e sostenibile

Se infatti al momento della sua nascita la FAO doveva gestire le gravi carenze di cibo che per motivi perlopiù economici interessavano le popolazioni di certe aree del pianeta (il cosiddetto Terzo Mondo), oggigiorno il discorso si è ampliato al concetto di sostenibilità.

Infatti, molti settori dei agricoli e industriali che da decenni stanno supportando il fabbisogno alimentare del pianeta (es: gli allevamenti intensivi per quanto riguarda il consumo di carne) sono ormai arrivati a consumare troppe risorse, arrecando un grande danno al pianeta sia in termini ambientali (emissioni di CO 2 ecc...) che di distribuzione delle risorse stesse. C'è chi ha troppo e chi troppo poco!

PERCHÉ IL WORLD FOOD DAY SI FESTEGGIA IL 16 OTTOBRE?

La Giornata Mondiale dell'Alimentazione venne istituita nel 1979 per ricordare il giorno della fondazione della FAO, avvenuta proprio il 16 ottobre del 1945. Oggi sono più di 150 Paesi che aderiscono all'organizzazione.

IL TEMA DEL 2023

Il tema della Giornata del 2023 è l'importanza dell'acqua per la vita umana: lo slogan infatti è "Water is life, water is food" (l'acqua è vita, l'acqua è cibo) e si propone di mettere al centro della nostra attenzione l'acqua, che è la forza motrice che unisce tutta la natura.

L’acqua è essenziale per la vita sulla Terra. Copre la maggior parte della superficie terrestre, costituisce oltre il 50% del nostro corpo, produce il nostro cibo e sostiene i mezzi di sussistenza. Ma questa preziosa risorsa non è infinita e bisogna smettere di darla per scontata. Ciò che mangiamo e il modo in cui viene prodotto sono tutti fattori che influiscono sull’acqua.

