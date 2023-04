Stampa

Il 22 aprile si celebra ogni anno l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra creata ormai oltre cinquant’anni fa dalle Nazioni Unite. Nel 2023 gli eventi organizzati intorno a questa data sono tantissimi, continua a leggere per scoprire come puoi festeggiare anche tu la nostra Terra!

Tante attività per celebrare l’Earth Day 2023

La Giornata Mondiale della Terra si festeggia in tantissimi paesi nel mondo, e in Italia le attività organizzate da Earth Day Italia e Movimento dei Focolari sono tra le più importanti per la tutela del Pianeta e lo sviluppo della coscienza ecologica. Nel 2023, finalmente le tante manifestazioni nel nostro paese saranno in presenza, così potrai partecipare anche tu. Gli eventi si concentreranno al Villaggio per la Terra di Villa Borghese a Roma, sulla Terrazza del Pincio. In totale, saranno oltre 600 tra laboratori didattici, attività sportive, concerti, street art, talk show e altre manifestazioni dedicate all’ambiente in ogni sua declinazione. C’è di che divertirsi! Inoltre, ogni giorno dalle 8 alle 24 si terrà una maratona chiamata #OnePeopleOnePlanet: sedici ore di contenuti trasmessi in diretta su RaiPlay e poi in differita su Vaticannews.va dove potrai seguire talk show, collegamenti, testimonianze, in una vera e propria “staffetta di voci e di cuori per far tornare a battere il cuore per la Terra”.

Visita il Villaggio per la Terra

Come dicevamo, gran parte delle attività si terrà nel Villaggio per la Terra di Roma, che si trova al Galoppatoio di Villa Borghese, dove dal 21 al 25 aprile 2023 troverai tantissimi eventi a cui prendere parte. Protagonisti di questi giorni sono i 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, che verranno approfonditi attraverso 17 piazze multimediali guidate da giovani universitari. Il Villaggio per la Terra di Roma ospiterà anche un palcoscenico in cui si terranno talk show con giornalisti ed esibizioni di street art di artisti di fama internazionale. Inoltre, troverai anche il Parco Biodiversità dei Carabinieri Forestali, il Villaggio Sportivo con oltre 30 discipline sportive curate da Federazioni, Associazioni e Gruppi Sportivi, Villaggio della Scienza con ESA, CNR, INAF, CREA, ISPRA, INGV, ENEA, ARPA. Dettaglio non da poco: tutte le attività sono gratuite!

Sempre a Roma, troverai il 21 aprile la redazione di Focus Junior, media partner dell’evento: vieni a trovarci e conoscerci!

Ci sarà anche il Villaggio Bambini

Se non ti abbiamo ancora convinto, senti qui: a Roma troverai anche un fantastico Villaggio Bambini, organizzato in collaborazione con UNICEF e altre associazioni, ricco di laboratori come la Pompieropoli dei Vigili del Fuoco, il Planetario Gonfiabile dell’INAF, la spettacolare parete per arrampicata offerta dal Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN, il più grande ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) e i percorsi di Biodiversità allestiti dai Carabinieri Forestali, dove si assisterà ogni giorno al Battesimo della sella con i cavallini di Monterufoli.

Al Villaggio Bambini troverai anche il mitico SpongeBob, il personaggio della serie ambientata a Bikini Bottom, sul fondo dell’oceano, in onda sui canali Nickelodeon. Come forse saprai, SpongeBob è amico dell’ambiente e ci tiene particolarmente alla salvaguardia degli Oceani ed è sensibile a temi come il riciclo e la sostenibilità.

Tra le attività gratuite che puoi trovare al Villaggio Bambini ci sono:

Laboratorio con la Nutrizionista dott.ssa Cocchiara Elena (Comitato scientifico Earth Day Italia: “Pesca un pesciolino e ne saprai di più” - Un bellissimo acquario, con tanti pesciolini e tanti bigliettini con curiosità e meraviglie del mare per imparare a proteggerlo;

• I Cambiamenti climatici e le loro conseguenze;

• 4 chiacchiere con l’etologa Chiara Grasso: “Come vivono gli animali sott’acqua”;

• Laboratorio musicale;

• Laboratorio sulla parola “Pace”;

• Laboratorio di intercultura;

• Laboratorio sulla clorofilla;

• Progetto “La Valigia del Mare” con l’ Ass. Mare Vivo;

• Laboratorio SmartPlants hands-on durante il quale i partecipanti realizzeranno un progetto Diversity and Inclusion #SmartPlants

Altri appuntamenti da non perderti

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito di Earth Day Italia, ma ecco alcuni degli eventi imperdibili. Proprio il 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra, alle 19.30 si terrà Futura Live Show – Il futuro è uno spettacolo condotto da Chiara Giallonardo e Carolina Rey che sarà aperto dalla madrina della serata evento Arisa. Un mix straordinario di arte, emozioni, storie e riflessioni insieme a musicisti, disegnatori, giornalisti e innovatori. Alle ore 21.00 prenderà vita poi lo storico Concerto per la Terra con grandi artisti come Leo Gassmann, Ermal Meta e Tommaso Paradiso. La serata evento sarà resa ad impatto zero grazie al contributo di Climate Partner. Il concerto sarà in contemporanea con quello di Torino: il capoluogo piemontese sarà infatti protagonista di numerosi eventi in occasione dell’Earth Day 2023. Inoltre, altri concerti si terranno anche nei giorni successivi, tutti volti a misurare le emissioni generate e ridurre, dove possibile, l’impatto ambientale, per esempio in termini di catering, spostamenti, energia consumata.

Insomma, quest’anno non puoi perderti l’Earth Day: che tu voglia partecipare alle tante attività previste al Villaggio per la Terra di Roma o a quello di Torino, oppure assistere alla maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet, è arrivato il momento di fare qualcosa per il nostro Pianeta! E non dimenticare: se passi da Roma, vieni a conoscere la redazione di Focus Junior al Galoppatoio di Villa Borghese!