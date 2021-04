2 aprile: Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

Stampa

Il viadotto principale di San Paolo (Brasile) illuminato di blu per la Giornata Mondiale per la consapevolezza sull'Autismo. Ecco alcuni monumenti che si sono colorati i 2 aprile scorsi...

La quindicesima edizione annuale della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo è il 2 aprile 2021. Ogni anno, le associazioni di tutto il mondo che si occupano di autismo celebrano la giornata con webinar e eventi di sensibilizzazione per comunicare la necessità di politiche sanitarie, educative e sociali che migliorino servizi e risorse a supporto delle famiglie.

Per l'occasione poi, i principali monumenti della città più importanti vengono illuminate di blu come simbolo di vicinanza alle persone colpite da questa condizione molto particolare.

COS'È L'AUTISMO?

Il disturbo dello spettro autistico - o autismo - è una malattia del neurosviluppo (in parole poveri, lo sviluppo mentale di un soggetto) che danneggia gravemente le capacità comunicative e sociali di coloro che ne soffrono.

Gli "autistici" dunque non solo incontrano molte difficoltà nel parlare (comunicazione verbale), ma sono limitati anche nei comportamenti sociali - faticano a comprendere le emozioni altrui - e nella comunicazione non verbale (alcuni soggetti affetti da autismo non riescono a sorridere).

Per questa loro condizione, gli autistici tendono a isolarsi dal mondo e a compiere azioni ripetitive.

I disturbi dello spettro autistico sono diversi e differenti a seconda di gravità e tipo di sintomi: tra questa gamma di condizioni vi è ad esempio la Sindrome di Asperger - la malattia che, tra gli altri, affligge anche la paladina dell'ambiente Greta Thunberg - che però non comporta alcun ritardo cognitivo.

COSA POSSIAMO FARE NOI?

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo (o World Autism Awrareness Day) si può dedicare un pensiero a questa condizione in forma personale attraverso l'hashtag #WorldAutismAwarenessDay per condividere la vostra esperienza o un semplice pensiero sull'autismo o illuminando il mondo di blu con una luce sul davanzale.

Ma esistono molte iniziative ufficiali, anche in Italia. Per consultarle è possibile visionare il sito Sportelli Autismo Italia.

Negli anni passati, anche la Stazione Spaziale Internazionale si è tinta di Blu!