Dieci consigli per sprecare di meno.

Possiedi di meno.

Le piattaforme di film, videogames e musica in streaming ti consentono di vedere quello che vuoi senza avere fisicamente in casa un dvd; lo stesso vale per le biciclette che puoi affittare in pochi minuti per spostarti in città. è un'idea importante che riduce costi e anche rifiuti. Nel tuo piccolo, al posto di comprare, puoi fare un accordo con i tuoi amici per scambiarvi le cose (skate, monopattini, videogames per esempio) e usarle a "tempo determinato".