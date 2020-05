Giochi nascosti in Google: ecco quali provare

Stampa

Sapete che esistono tanti giochi nascosti in Google? Si chiamano Easter Eggs (tradotto dall'inglese: uova di Pasqua), perchè sono proprio come le sorprese nella uova di Pasqua: non sai mai cosa ti capita. In pratica sono giochi, scherzi, trucchi che Google nasconde tra le sue pagine: pagine che volano, parole che ruotano e in alcuni casi, veri e propri giochi.

Di giochi nascosti in Google ce ne sono tantissimi, quindi abbiamo selezionati quelli che secondo noi sono i più più divertenti e i modi per scovarli.

Scrivi "Do a barrel roll" e clicca MI SENTO FORTUNATO

Ilaria Infante

"Google pacman"

Redazione

I giochi nascosti in Google che seguono non li anticipiamo con le immagini, ma sono lo stesso divertenti, da provare subito.