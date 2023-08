Stampa

Uffa! Siamo in vacanza e non si può andare al mare, a fare una passeggiata in montagna perché fuori piove tantissimo.

Cosa puoi fare in casa tutto il giorno? Se lo chiedi a mamma e papà rispondono: fai i compiti! Bè, è un'idea (meglio farli quando piove che doverli fare quando puoi andare a sguazzare nel mare), però esistono anche alcuni giochi divertenti da fare quando fuori piove. Segui le istruzioni!

Sputo

Cosa ti serve

Due giocatori

Un mazzo di carte napoletano

Mescola le carte e dai una metà del mazzo all'avversario, poi distribuitele davanti a voi in questo modo: metti sul tavolo in fila 4 carte coperte più una scoperta; poi, ricomincia mettendo sopra le carte già sul tavolo, altre 3 carte coperte e una scoperta; poi ricomincia mettendo sopra alla fila di carte, altre 2 carte coperte più 1 scoperta, poi una coperta più una scoperta e infine un'ultima scoperta sul primo mazzetto della fila.

Mettete nel mezzo le carte che vi sono rimaste in mano, in due piccoli mazzi. Quando siete pronti, urlate: VIA

Il gioco ora consiste nel girare due carte, una ciascuna, dai due mazzi nel mezzo, e metterci sopra la carta maggiore o minore rispetto a quella che esce. Se per esempio c'è un 4 di spade puoi scegliere tra le tue carte un 5 di coppe o un tre di bastoni. Continuate così fino a mettere tutte le carte possibili. Quando non è più possibile mettere carte, giratene un'altra dai due mazzetti al centro del tavolo. Quando finiscono i mazzetti, rimescolate le carte già buttate e rifate i due mazzetti. Dovete sempre essere più veloci del vostro avversario, perché chi finisce per primo le carte vince.

Da segnalare: è divertentissimo e allena il tuo colpo d'occhio! Potete cronometrarvi per raggiungere un grado di velocità sempre maggiore.

Exploding kittens

Cosa serve

Mazzo exploding kitten

amici o genitori

Procedimento

Ogni giocatore pesca a turno una carta e ne segue le istruzioni per prenderne una agli avversari o una nuova carta dal mazzo. Ma se uno di voi incappa nella carta Exploding Kitten, BOOOOM, viene eliminato dal gioco, a meno che non abbia una carta Disinnesgatto per evitare l'esplosione e salvarsi.

Da segnalare: i disegni sulle carte sono bellissimi e qui... occhio che si bara!

Dobble

Cosa serve

Un mazzo di carte doodle

Amici o genitori

Procedimento

Distribuite le carte tra i giocatori e mettete in mezzo il mazzo di carte rimanenti, a faccia in sù, cioè con i simboli scoperti. Dovete trovare sulla vostra carta un simbolo uguale, anche se di dimensioni diverse, a quello della carta nel mazzo, così puoi scartarla prima dell'avversario. Lo scopo è rimanere senza carte prima degli altri.

Da segnalare: non riesci a smettere di giocare e ha dimensioni così piccolo che lo puoi portare dove vuoi.

Monopoly Fortnite

Le banconote diventano punti salute e l'obiettivo non sono le proprietà di case e alberghi ma superare la tempesta, sconfiggere gli avversari e rimanere l'ultimo personaggio in piedi (ne hai ben 27 tra cui scegliere).

Torre Jenca Fortnite

Un altro grande classico: devi costruire la torre più alta del mondo evitando che ti crolli addosso. I disegnie e la grafica Fortnite stimolano a fare del proprio meglio!