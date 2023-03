Giocare e creare insieme al Meet&play

Stampa

I giovani giocano troppo ai videogiochi? La discussione è sempre aperta, ma spesso gli adulti non sanno che i ragazzi oltre a giocare, creano e progettano videogiochi, spesso da autodidatti o dopo aver frequentato corsi di game design.

Il 7, il 21 marzo e il 4 aprile gli appassionati di videogiochi si possono incontrare a Milano, al MEET&PLAY per giocare, divertirsi, e far conoscere il proprio gioco agli altri.

Sono tre appuntamenti pomeridiani, ad ingresso gratuito e si tengono all'Ostello Bello Duomo, che da marzo si propone come Casa del gaming: tre momenti per provare e far provare giochi e videogiochi progettati da giovani autori e autrici.

Condividere per migliorare il game

Le meccaniche funzionano? Le regole sono chiare? Come reagisce alle difficoltà chi gioca? Quanto è soddisfacente il finale?

Queste sono solo alcune delle domande attorno a cui è nato il concept di queste sessioni di playtest e a cui, proprio durante i tre pomeriggi, tra scambi di idee e impressioni, si cercherà di dare una risposta: si possono quindi provare prototipi inediti di giochi da tavolo e videogiochi o far testare i propri progetti a giocatori esperti.

Dove

OSTELLO BELLO , via medici 4, Milano.



Giorni e orari

7 e 21 marzo, 4 aprile: dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Come registrarsi al Meet&play

Scegli una data e registrati ai link qui sotto:

Appuntamento del 7 marzo: clicca qui

Appuntamento del 21 marzo: clicca qui

Appuntamento del 4 aprile: clicca qui

L'evento è organizzato in collaborazione con WE ARE MUESLI, premiato studio di game design specializzato in giochi narrativi a tema storico, artistico e culturale e con SAE INSTITUTE accademia di formazione nelle arti creative (musica, gaming, video).