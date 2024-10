Genitori dalla A alla Z: un podcast per affrontare le sfide della crescita da 0 a 10 anni

Stampa

Essere genitori è uno dei compiti più complessi e gratificanti al mondo, ma è anche un “mestiere” che non ha un manuale di istruzioni. Ogni famiglia affronta sfide uniche, specialmente nei primi anni di vita dei bambini, quando il loro sviluppo avviene a un ritmo rapido e costante. Proprio per offrire un aiuto concreto ai genitori di bambini da 0 a 10 anni, è nato Genitori dalla A alla Z, un podcast che vuole essere una guida pratica per affrontare le situazioni più complicate, senza perdersi d'animo.

Un supporto per genitori

Genitori dalla A alla Z è un progetto di Nostrofiglio.it e Edizioni Centro Studi Erickson. Il podcast, composto da 10 puntate, è pensato per fornire ai genitori un punto di riferimento, affrontando temi fondamentali della crescita come l'ascolto, i capricci, la sessualità, la nutrizione, la lettura e il gioco. Insieme a esperti come psicologi, psicoterapeuti, educatori e neuropsichiatri, vengono forniti suggerimenti pratici per navigare in queste sfide, tenendo in considerazione non solo il benessere dei bambini, ma anche quello dei genitori.

Temi fondamentali per la crescita

Ogni episodio si concentra su un argomento diverso, esplorando i vari aspetti della crescita da 0 a 10 anni. Dall'ascolto ai capricci, dalla sessualità alla nutrizione, dalla lettura al gioco, passando per lo sviluppo dell'autonomia, le emozioni, il baby blues e il rapporto con le tecnologie digitali. Il podcast non solo offre riflessioni teoriche, ma anche strategie pratiche per migliorare la comunicazione in famiglia e promuovere un ambiente sereno e collaborativo.

Un team di esperti al fianco dei genitori

Tra i professionisti coinvolti nel progetto ci sono figure di grande esperienza, come Gianluca Daffi, docente universitario e autore, che è anche l'ospite della prima puntata, Mario Di Pietro, psicologo e psicoterapeuta, Stefano Vicari, neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza, e tanti altri. Grazie ai loro interventi, i genitori potranno ricevere consigli preziosi su come gestire momenti critici e migliorare il proprio rapporto con i figli.

Disponibile su tutte le piattaforme

Genitori dalla A alla Z è disponibile dal 26 settembre con il primo episodio, A come Ascolto, e ogni due settimane uscirà una nuova puntata. Puoi ascoltare il podcast gratuitamente su Spotify, Apple Music, Spreaker, Amazon Music e sulle principali piattaforme di streaming.