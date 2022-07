Gatti: chi li ama che carattere ha?

Stampa

Gatti o cani? Se stai leggendo questo articolo sicuramente sarai un amante dei gatti.

Ah i gatti! Se il cane è il migliore amico dell’uomo, il gatto, almeno secondo il pregiudizio più diffuso, è un animale scaltro, scostante e incapace di affetto, interessato alla presenza dell’uomo solo perché gli dà il cibo.

Gatti egoisti e i cani? Qualsiasi sia la scelta i nostri amici a quattro zampe sono le due specie più diffuse come pet al mondo. Però c'è chi, a volte, si definisce come “cat lovers” o “cat people” e “dog lovers” o “dog people” affermando di avere più affinità con una delle due specie.

Pensa, esistono diverse battute sul tema e, tra le tante, ci piace ricordare questa: Dogs come when they’re called; cats take the message and get back to you later ( i cani vengono quando li chiami; i gatti raccolgono il messaggio e ti rispondono quando vogliono). «Questo è il classico esempio che sottolinea come secondo le credenze comuni bisogna essere pronti ad accettare tipi di relazione diverse con il gatto e con il cane. Il cane è più affidabile obbediente e interattivo, il gatto più “umorale” indipendente e resistente ad avere un proprietario» ci ha spiegato Emanuela Prato-Previde, Professore Associato di Psicologia, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti dell'Università degli Studi di Milano.

Il carattere fa la differenza

«Il comportamento dei nostri amici ha un suo senso biologico ed etologico in quanto i gatti si differenziano dai cani sia a livello comportamentale sia di organizzazione sociale e, inoltre, hanno una storia di domesticazione diversa» continua Emanuela Prato-Previde. Infatti i gatti hanno cominciato il rapporto con l'uomo circa 12.000 anni fa, con la nascita dei primi insediamenti agricoli. Gli Egizi e i Fenici li hanno poi diffusi in tutto il Mediterraneo.

La scienza dice che i gatti...

Diversi studi del passato non hanno riscontrato chiare differenze tra cat people e dog people altri invece hanno dato risultati contrastanti. Mentre alcuni studi più recenti suggeriscono l’esistenza di caratteristiche dei cat people rispetto ai dog people legate alla personalità: le caratteristiche di ogni persona e lo stile di vita che conduce influiscono sulla scelta e la preferenza per i gatti.

Gli studi sui gatti non finiscono mai...

«Samuel D. Gosling, psicologo americano, ha somministrato un questionario di personalità (il Big Five questionnaire ) a un ampio campione proprietari di gatti e cani. Il questionario valuta 5 grandi dimensioni della personalità umana: nevroticismo, estroversione, apertura all'esperienza, amabilità e coscienziosità. Ha trovato che le persone “gatto” hanno punteggi più bassi di Estroversione, Amabilità e Coscienziosità, e più alti in Nevroticismo (instabilità emotiva) e Apertura mentale rispetto alle persone “cane”. Queste differenze permangono anche quando si tiene conto delle differenze di genere dei proprietari» continua la Professoressa Previde.

«Mentre uno studio molto più recente condotto da una psicologa americana su un ampio campione di persone, suggerisce che diversi possibili fattori influenzano la scelta dell’animale domestico tra cui la personalità, lo stile di vita del padrone e alcune caratteristiche individuali» racconta Previde.

In pratica, i proprietari di cani tendono ad essere più estroversi e socievoli, mentre chi ha un gatto ha più probabilità di essere introverso. Chi è un convinto cat lover preferirebbe un umorismo più sottile rispetto agli amanti di cani. «Per la scelta del pet più adatto, ovviamente, entrano in gioco le caratteristiche abitative e la struttura familiare: chi ha bambini di solito preferisce i cani ai gatti così come chi abita in appartamento in città» precisa la professoressa.

«Altri ricercatori australiani (Alba e Haslam, 2015) hanno invece evidenziato un aspetto interessante: i dog people hanno punteggi più elevati relativamente alla dominanza sociale e interpersonale e alla competitività rispetto ai cat people e pertanto propenderebbero per i cani che sono più propensi ad accettare una gerarchia, essendo così complementari alle loro caratteristiche» dice Previde.

I gatti non amano le gerarchie

In effetti a differenza dei cani i gatti non sono facilmente addestrabili ai comandi degli umani avendo elevati livelli di independenza. Un altro aspetto che può influire è lo stile di attaccamento delle persone: i cani sono sempre disponibili affettivamente e i gatti no. «Va tenuto presente però che con la selezione delle razze alcuni gatti sono più "coccoloni" come il certosino o il maine coon, e in queste razze la caratteristica dell'indipendenza è meno sviluppata» chiosa la professoressa Emanuela Prato-Previde.

