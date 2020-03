Fridays for future: segui in diretta la maratona sull’ambiente di Radio Immaginaria

Stampa

radio immaginaria

Anche se non possiamo uscire di casa a causa del coronavirus, continuiamo a protestare contro i cambiamenti climatici e capire che cosa fare di concreto per il bene della Terra: Radio Immaginaria, la web radio diretta dai ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, oggi (venerdì 20 marzo) ce lo permette, grazie alla maratona di 12 ore che ha organizzato sul tema con la collaborazione di Skuola.net.

La pandemia cosa ci sta insegnando? Che dobbiamo salvarci e vivere in modo sostenibile. Subito! Come dare immediatamente una svolta? Insieme ai ragazzi di Fridays For Future di tutto il mondo, gli ospiti attenti e impegnati a trovare soluzioni, la musica e il ritmo della radio, MaratHome For Future, si propone di consegnare ai ragazzi e alla società intera un importante strumento di riflessione. All’interno delle 10 ore di diretta ci saranno i ragazzi di Radioimmaginaria, il giornalista Federico Taddia e tanti ospiti, ecco la lista completa: