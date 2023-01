Stampa

Sei alla ricerca di frasi originali per dire "mi piaci" o "ti amo" al tuo/alla tua crush? Prendi spunto dalle "espressioni idiomatiche" (le frasi fatte o i proverbi) che usano in Giappone, in Cina, in Brasile e in altri paesi del mondo. Poi... ci fai sapere come è andata?

Corea del sud

● .Ho i fagioli sugli occhi (콩깍지가 제대로 씌었네). Vuol dire "essere accecati dall’amore” -

essere talmente innamorati da non vedere i difetti del proprio fidanzato o della proprio crush. Nella cucina della Corea del Sud i fagioli sono molto presenti: è come il nostro “avere le fette di prosciutto sugli occhi”!

Brasile

● Ter visto o pássarinho verde. Significa “aver visto l’uccellino verde” e indica una persona felice senza averne un motivo particolare, come qualcuno che è innamorato.

Cina

● Un giorno, tre autunni. Significa "un giorno passato senza di te sembrano tre anni".

Regno Unito

● To fall head over heels. Questa espressione idiomatica inglese aveva inizialmente il significato di “stare sottosopra” ma tra il XVII e il XVIII, ha acquisito il suo significato attuale: essere perdutamente innamorato, a capofitto

Cuba

● Tremendo mangon / Tremenda manguita. Se a Cuba una persona viene così definita, significa che è “di bell’aspetto”. L’espressione risale a un periodo della storia cubana in cui il frutto del mango era difficilmente reperibile: così, “mangon” o “manguita” anche oggi indica una bellezza rara e preziosa. Puoi anche dire: "Estas hecho un mangon", che si traduce in "Stai davvero bene".

Giappone

● Takane-no-Hana (高嶺の花). Questa espressione giapponese tradotta in italiano è “essere un fiore sulla cima della montagna”. È una parabola per riferirsi a una persona che puoi vedere solo da lontano senza poterle parlare, che puoi desiderare, ma è lontana da te.

Gran Bretagna

● A match made in Heaven. In inglese, descrive due persone che stanno talmente bene insieme al punto che

la loro sembra un'unione decisa in paradiso (che è poi la traduzione letterale della frase).

Altre frasi originali per dire "mi piaci"

Cina. I rami secchi incontrano il fuoco, per indicare un amore improvviso.

Giappone. Come un ibisco che cresce fuori dall'acqua: una donna graziosa

Germania. Ho mangiato una scimmia: sono pazzo di lei/lui

Svezia. Cadere come un pino: amore a prima vista.

Hindi. Sei un pezzo di luna: sei una bella persona.

