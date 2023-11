Fotoconcorso #acquamica, i vincitori

Stampa

Ecco le foto dei primi tre classificati al concorso fotografico #Acquamica, promosso dal Gruppo Colussi con Legambiente Scuola e con il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di tutta Italia hanno inviato più di 300 foto per mostrare la loro interpretazione della “risorsa acqua”. Sul sito acquamicacolussi.it, dal 15 aprile al 10 ottobre, le foto sono state votate da oltre 18mila studenti, che hanno così permesso di selezionare le prime dieci foto; una giuria qualificata ha poi scelto le tre vincitrici.

And the winner is...

Il primo premio per tutti gli allievi della scuola vincitrice, l’istituto comprensivo Via Anagni di Roma, è uno spettacolo con Nicole Rossi (influencer e attrice della serie Skam) e con Giacomo Giorgio (tra i protagonisti della serie tv Mare Fuori).

Le tre classi vincitrici, invece, hanno ricevuto ciascuna una biblioteca green, composta di cento libri che raccontano temi ambientali.

PRIMA CLASSIFICATA IL LAGO CHE COMBATTE

Istituto comprensivo Via Anagni, Roma; classe II C

L’incredibile storia del lago apparso durante la costruzione di un centro commerciale. La falda acquifera è emersa in superficie e ora è l’habitat di oltre 350 specie animali e vegetali. E un incompiuto “mostro di cemento” fa da sfondo.

SECONDA CLASSIFICATA SITUAZIONE SPINOSA!

Istituto comprensivo “Antonio Lanfranchi”, Sorisole (Bg); classe II A

TERZA CLASSIFICATA #INTORNOALLACQUA

Istituto comprensivo Val di Vara - Isa 22, Sesta Godano (Sp); classi II Varese Ligure, II Sesta Godano, II Brugnato.