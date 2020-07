La formula scientifica dei tormentoni musicali

Stampa

Ascolti la nuova canzone di Ariana Grande e ti piace subito, tantissimo, preciso come una formula scientifica. Ma perché ti piace COSi' tanto? Un nuovo studio pubblicato sul giornale on-line Frontiers in Human Neuroscience, ha cercato di scoprire perché preferiamo una canzone ad un'altra, studiando la struttura armonica dei tormentoni estivi.

Il tormentone più tormentone di tutti

Despacito di Luis Fonsi è più visto di sempre su YOUTUBE: ha superato l’incredibile cifra di 5 miliardi di visualizzazioni, superando “See You Again” di Wiz Khalifa e Charlie Puth (3.49 miliardi) e “Shape Of You” di Ed Sheeran, 3.41 miliardi.

La formula scientifica DOC.