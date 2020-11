Focus Wild: le notizie del mese (n°113)

Stampa

Shutterstock

APRITE IL CUORE AI CANI ADULTI

CALIFORNIA (USA) – Migliaia di persone si sono commosse guardando il video postato da Tiziano Ferro su Instagram dell'incontro con Jack, il dobermann di 8 anni che il cantautore e il marito Victor Allen hanno adottato in un canile californiano. L'annuncio è arrivato pochi giorni dopo la tragica morte di Beau, un altro cane della stessa età e razza accolto in casa Ferro appena quattro mesi prima e salvato nel medesimo canile insieme alla compagna Ellie, 7 anni. Al rifugio i due cagnoni non più giovani si stavano simpatici, e quando la coppia è tornata dai volontari per adottare un altro angelo, tra il cantante e Jack è scoccata subito la scintilla.

«Erano amici, me l'ha detto Beau. Jack è un gigante ferito al corpo e al cuore», ha scritto l'artista, «Jack, basta canile per te». Ora il cane vive a Los Angeles con la nuova famiglia e la dolce Ellie, e ha dato l'opportunità a Tiziano Ferro di lanciare di nuovo un appello molto sentito: «Adottate un cane adulto, pensateci se potete».

LA RIVINCITA DEI RATTI

CAMBOGIA – La piccola medaglia d'oro al collo di Magawa, un ratto africano gigante (Cricetomys gambianus), è il premio per la velocità e la tenacia dimostrate nell'individuare le mine antiuomo nei campi cambogiani. Addestrato dall'ong belga Apopo in Tanzania, il ratto è stato il migliore del gruppo e il suo olfatto da record è stato fondamentale per sminare un’area estesa quanto venti campi da calcio, dove il roditore ha individuato 67 ordigni inesplosi, pronti a saltare in aria se calpestati. Il lavoro di Magawa e colleghi si sta rivelando cruciale per aiutare i cambogiani a liberarsi delle tre milioni di mine disseminate nel Paese in decenni di battaglie, dalla dittatura dei Khmer Rossi alla guerra nel confinante Vietnam.

Il grasso e biondo ratto sminatore è stato premiato «per il suo coraggio» dalla principale organizzazione di beneficenza veterinaria del Regno Unito, People’s Dispensary for Sick Animals, che ogni anno celebra gli animali eroi nel mondo. I ratti giganti sono perfetti per svolgere il pericoloso e delicato compito perché hanno un fiuto finissimo e sono abbastanza leggeri da non provocare lo scoppio delle mine al passaggio. Con il naso Magawe riesce a sminare in mezz'ora un'area grande come un campo da tennis, mentre un artificiere munito di metal detector ci impiega quattro giorni: ancora una volta gli animali si rivelano degli insostituibili alleati per l'uomo.

Credits: Quotidiano.net