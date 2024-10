Focus Live 2024, il programma per bambine e bambini di Focus Junior

Stampa

Focus Live 2024 è il festival scientifico di Focus, che si terrà dall’8 al 10 novembre 2024. Alle bambine e bambini è dedicata l’Area Kids di Focus Junior, Focus Pico e Focus Wild dove i giovani partecipanti potranno fare tanti laboratori, visite guidate e giochi scientifici divertenti. Inoltre potranno assistere a spettacoli molto divertenti a tema scientifico! Tra gli ospiti segnaliamo: il divulgatore e fisico Massimo Temporelli, la mangaka Caterina Rocchi, la campionessa e speedcuber Carolina Guidetti e tanti altri, gli scrittori Christian Hill e Valentina Federici.

Ecco il programma delle attività previste nell'Area Kids, per bambini e ragazzi, che si terrà dall’8 al 10 novembre 2024 al Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano (entrata via Olona, 6 - metro Sant'Ambrogio). L’ingresso al Focus Live 2024 è gratuito, bisogna però iscriversi qui. Per i laboratori a ciclo continuo, le installazioni fisse e gli incontri con gli autori non serve altra iscrizione. Alcuni laboratori invece sono su prenotazione, scopri sotto quali sono.

Se sei un'insegnante e verrai con la tua classe scrivi una mail a academy@focusjunior.it

VENERDI' 8 NOVEMBRE 2024 - IL PROGRAMMA DELL'AREA KIDS FOCUS LIVE 2024

SABATO 9 NOVEMBRE 2024 - IL PROGRAMMA DELL'AREA KIDS FOCUS LIVE 2024

DOMENICA 10 NOVEMBRE - IL PROGRAMMA DELL'AREA KIDS FOCUS LIVE 2024

Scarica il pdf del programma per bambine e bambini dell'Area Kids Focus Live 2024