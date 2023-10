Stampa

Tre giorni per divertirsi scoprendo il mondo con Focus Junior, facendo esperimenti e tanti giochi, dialogando con scienziati e con i giornalisti della redazione: questo e molto altro nell'Area Kids per bambini e ragazzi del Focus Live 2023, il festival scientifico di Focus.

Ecco il programma delle attività previste nell'Area Kids, che si terrà dal 3 al 5 novembre 2023 al Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano (entrata via Olona, 6 - metro Sant'Ambrogio). Per entrare al Focus Live iscriviti qui.

La maggior parte dei laboratori e attività sono liberi, solo alcuni laboratori necessitano di prenotazione (vedi sotto).

Se sei un'insegnante e verrai con la tua classe scrivi una mail a academy@focusjunior.it

Calendario completo delle attività previste nell'Area Kids del Focus Live 2023

Ogni giorno, cioè il 3, 4 e 5 novembre 2023 (venerdì, sabato e domenica), sono previsti laboratori a ciclo continuo, laboratori a orario fisso, giochi tecnologici e tanti incontri con autori e scienziati. Vediamo giorno per giorno che cosa potete trovare arrivando al Museo della Scienza nei giorni del Focus Live 2023. Ricordatevi che per accedere al Focus Live bisogna iscriversi qui. Per i laboratori a ciclo continuo, le installazioni fisse e gli incontri con gli autori non serve altra iscrizione. Alcuni laboratori invece sono su prenotazione, scopri sotto quali sono.

Venerdì 3 novembre

Il 3 novembre è una giornata speciale perché è dedicata anche alle scuole: se sei insegnante e vuoi portare la tua classe al Focus Live 2023, per informazioni e prenotazioni scrivi una mail a academy@focusjunior.it

Ricordati: per accedere al Focus Live bisogna iscriversi cliccando su questo link e andando al giorno di riferimento.

Lab a ciclo continuo (serve solo l'iscrizione al Focus Live)

Le proprietà dell’acqua (Mondadori Education)

Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Durata: 15 minuti

Età: dai 7 anni

Attività: attraverso semplici esperimenti capirete le proprietà fisico-chimiche dell’acqua, le relazioni con altri elementi e con il mondo vegetale. I laboratori sono tenuti dall’associazione Ad Maiora.

Installazioni fisse (serve solo l'iscrizione al Focus Live)

HEPscape room (Infn, Istituto nazionale di fisica nucleare)

Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Durata: 30 minuti

Età: dai 6 anni

Attività: attraverso un’appassionante escape room scoprirete la fisica del Large Hadron Collider (LHC) di Ginevra, il più grande acceleratore di particelle al mondo e degli esperimenti che vi vengono svolti. Il tutto coordinato dall’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) di Roma e con il sostegno dell’università La Sapienza.

Digital art: gioca e colora (Universikid hub)

Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Durata: fino a 20 minuti

Età: ai 7 anni

Attività: in quest’area potrete disegnare e dare spazio alla vostra creatività seguendo i videocorsi interattivi di Universikid. Sono previsti anche mini workshop, sempre gestiti da Universikid, una piattaforma di e-learning dedicata all’apprendimento e all’intrattenimento dei bambini.

Lancia il tuo razzo con la Realtà Aumentata (WAY)

Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Durata: fino a 20 minuti

Età: ai 7 anni

Attività: potrete disegnare, su carta, un razzo spaziale e poi attraverso una app su iPad (che sarà a disposizione dei partecipanti) potrete renderlo in 3D e assistere al suo lancio nello Spazio. L'esperienza è a cura dell'azienda di tecnologia WAY.

Laboratori su prenotazione

Laboratorio "Aree e perimetri" (Mondadori Education)

Orario: 10, 11, 12, 14, 15

Durata: 1 ora

Età: dai 7 anni

Attività: la geometria è noiosa? I bambini cambieranno idea! Durante il laboratorio potranno divertirsi con giochi e piccole sfide per capire i concetti di area e perimetro e non dimenticarseli mai più. I laboratori sono tenuti dall’associazione Curvilinea.

Laboratorio STEAM "Rendere possibile l’impossibile" (Focus Junior)

Orario: 12, 15 (anche per insegnanti)

Durata: 45 minuti

Età: dai 7 anni

Attività: Realtà o illusione? Non sempre quello che vediamo corrisponde a quello che crediamo di sapere. L’incapacità di capire l’inganno, determina lo stupore e la sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di magico e inspiegabile. Scopriamo insieme un nuovo modo di percepire la realtà, nel quale matematica, arte e percezione si fondono. Il laboratorio è a cura di Andrea Capozucca, docente di matematica e fisica, con Phd in Scienza della complessità. Ha scritto un libro sul metodo STEAM intitolato “Steampeople. Scienza e arte per una nuova visione formativa” (Stefano Termanini).

Gli incontri di Focus Junior con gli autori

(serve solo l'iscrizione al Focus Live)

Marta Ferrario - Viaggio nel corpo umano (Gioca con noi)

Orario: 10

Durata: 30 minuti

Età: da 8 anni

Gioca a scoprire tutte le curiosità della più meravigliosa macchina che ci sia: il nostro corpo umano. Vi mostreremo diverse immagini al microscopio e dovrete capire di che cosa si tratta. Sfide a gruppi. Conduce il gioco Marta Ferrario, giornalista di Focus Junior e autrice del libro “Viaggio nel corpo umano”.

Laura Pepe - Storie e miti dell’antica Grecia

Orario: 11

Durata: 45 minuti

Età: dai 10 anni

Sei insegnanti d’eccezione arrivano direttamente dalla Grecia antica: Omero, Esiodo, Saffo, Pindaro, Pericle e Fidia. Parleranno di come si diventa eroi, di amore e tanto altro attraverso la scrittrice Laura Pepe, che insegna Istituzioni di diritto romano e diritto greco all’Università di Milano. Ha scritto diversi libri di storia antica e collabora con il canale Focus. Il suo ultimo libro è intitolato “Un giorno con i giganti. La Greci antica in sei lezioni” (Rizzoli).

Incontro speciale per insegnanti

Focus school camp: i nuovi viaggi di istruzione del mondo Focus

Orario: 16

Durata: 1 ora

Dedicato a: docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° e 2° grado

Incontro dedicato agli insegnanti per far conoscere l'approccio STEAM e le mete dei viaggi di istruzione di qualità Focus school camp. A cura di Sunny Life, tour operator specializzato soprattutto nell’organizzazione di viaggi e soggiorni per bambini e ragazzi. Per informazioni scrivere a info@focuscamp.it

Sabato 4 novembre

Il programmma dei laboratori e degli incontri di sabato 4 novembre. Ricordati: per accedere al Focus Live bisogna iscriversi cliccando su questo link

Lab a ciclo continuo (serve solo l'iscrizione al Focus Live)

Strade Matematiche (Mondadori Education)

Orario: dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 17

Durata: 15 minuti

Età: dai 7 anni

Attività: l'obiettivo di questo laboratorio sarà quello di scoprire nuove idee matematiche mentre cerchiamo di... spostarci. Osservando mappe, percorsi e labirinti proveremo a farci diverse domande per costruire un piccolo modello della realtà. Tutto questo, mettendoci le mani e la testa: arrotolando fili di lana, costruendo e disegnando percorsi, risolvendo indovinelli e... divertendoci il più possibile! I laboratori sono tenuti dall'associazione Pi Greco.

Area Focus Pico (Gioca e colora)

Orario: dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 17

Età: dai 3 ai 7 anni

Attività: genitori e bambini venite a conoscere il mondo di Focus Pico, il primo Focus! Potrete disegnare, colorare, divertirvi con i giochi e ascoltare tante belle storie e filastrocche. L'area di Focus Pico si avvale della collaborazione di Happy Child, un'azienda di asili nido e scuole dell’infanzia bilingue con metodo pedagogico basato sull’educazione tempestiva e positiva.

Lettura animata di Focus Pico (area Focus Pico)

Orario: 11

Durata: 30 minuti

Età: dai 3 anni

Attività: letture animate per entrare nel mondo fantastico di Focus Pico, attraverso alcuni dei racconti e delle filastrocche più belle e divertenti. A cura di Nicoletta Asnicar, autrice di Focus Pico e di albi illustrati, ma anche docente di italiano e promotrice della lettura per l'infanzia.

Installazioni fisse (serve solo l'iscrizione al Focus Live)

HEPscape room (Infn, Istituto nazionale di fisica nucleare)

Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Durata: 30 minuti

Età: dai 6 anni

Attività: attraverso un’appassionante escape room scoprirete la fisica del Large Hadron Collider (LHC) di Ginevra, il più grande acceleratore di particelle al mondo e degli esperimenti che vi vengono svolti. Il tutto coordinato dall’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) di Roma e con il sostegno dell’università La Sapienza.

Digital art: gioca e colora (Universikid hub)

Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Durata: fino a 20 minuti

Età: ai 7 anni

Attività: in quest’area potrete disegnare e dare spazio alla vostra creatività seguendo i videocorsi interattivi di Universikid. Sono previsti anche mini workshop, sempre gestiti da Universikid, una piattaforma di e-learning dedicata all’apprendimento e all’intrattenimento dei bambini.

Lancia il tuo razzo con la Realtà Aumentata (WAY)

Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Durata: fino a 20 minuti

Età: ai 7 anni

Attività: potrete disegnare, su carta, un razzo spaziale e poi attraverso una app su iPad (che sarà a disposizione dei partecipanti) potrete renderlo in 3D e assistere al suo lancio nello Spazio. L'esperienza è a cura dell'azienda di tecnologia WAY.

Laboratori su prenotazione

Coding Unplugged (Mondadori Education)

Orario: 10,30 - 12 - 14 - 15,30 - 17

Durata: 1 ora

Età: dagli 8 anni

Attività: un'esperienza di Coding Unplugged progettata per coinvolgere bambini e ragazzi nell'apprendimento dei fondamenti di programmazione attraverso il gioco e la creatività. L'obiettivo principale dell'attività è stimolare il pensiero computazionale, la risoluzione di problemi e la collaborazione tra i partecipanti. A cura di Discentis.

Visita speciale al sottomarino Toti

Orario: 17

Durata: 1 ora, si entra a piccoli gruppi

Età: dai 6 anni (bambini accompagnati da un adulto)

Attività: come funziona un sottomarino? Scopritelo con una guida d’eccezione! Christian Hill, autore del “Grande libro dei sottomarini”, ingegnere aeronautico, collaboratore di Focus Junior e scrittore di libri per ragazzi, vi accompagnerà a visitare il sottomarino Toti spiegandovi le tecnologie che permettono a questo mezzo di inabissarsi e di percorrere lunghe tratte sul fondo del mare.

Incontri con gli autori

(serve solo l'iscrizione al Focus Live)

Viaggio nello spazio: alla scoperta dei meteoriti (con laboratorio)

Orario: 11

Durata: 45 minuti

Età: dagli 8 anni

Attività: scoprite con noi tante curiosità sui meteoriti. Potrete anche vederli dal vivo e toccarli! A cura di Vincenzo Rizza, fondatore e vicepresidente di AstroMiraSole, associazione di Opera (Milano), che ha l’obiettivo di fare divulgazione scientifica e astronomica. Presenta Federica Baroni, giornalista di Focus Junior e Focus Pico. È autrice del libro "Viaggio nello spazio" di Focus Junior.

Riccardo Gazzaniga - Animali come noi

Orario: 12

Durata: 45 min

Età: dai 7 anni

Avete mai sentito parlare dello scimpanzé David Greybeard e della scienziata Jane Godall, di Christian il leone o della delfina Winter? Ascoltiamo il racconto delle loro storie dallo scrittore Riccardo Gazzaniga. Il suo ultimo libro si intitola “Quello che non dicono. Storie di animali che ci insegnano a essere umani” (Rizzoli).

Devis Bellucci - Perché la forchetta non sa di niente

Orario: 14,30

Durata: 45 min

Età: dai 7 anni

Il mondo che ci circonda, a cominciare dagli oggetti quotidiani e dai materiali, nasconde storie e segreti che aspettano solo di essere raccontati. Devis Bellucci vi guiderà in questo viaggio da apprendisti scienziati tra le stanze di una casa. Bellucci è fisico e ricercatore in Scienze della tecnologia dei materiali all’università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Scrive anche libri, l'ultimo si intitola "Perché la forchetta non sa di niente" (Rizzoli).

Amalia Ercoli Finzi e Elvina Finzi - Facciamoci spazio

Orario: 16

Durata: 1 ora

Età: dai 7 anni

Tecnologia, politica e comunicazione: la presenza femminile in questi settori sarà sempre più nutrita nei prossimi anni. Oltre alla preparazione tecnica, che cosa servirà alle ragazze per affermarsi in campi tradizionalmente maschili? Ne parliamo con Amelia Ercoli Finzi, prima donna a laurearsi in Italia in ingegneria spaziale e la figlia Elvina Finzi, ingegnere anche lei, autrici di “Sei un universo” (Mondadori). *Questo incontro non è solo per bambine. Molto consigliato anche per bambini e tutti i genitori.

Domenica 5 novembre

Il programmma dei laboratori e degli incontri di domenica 5 novembre. Ricordati: per accedere al Focus Live bisogna iscriversi cliccando su questo link

Laboratori a ciclo continuo

Giochi geometrici con Knüpferli (Mondadori Education)

Orario: dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 17

Durata: 15 minuti

Età: dai 7 anni

Attività: la geometria diventa divertente usando i Knüpferli. Unendo più segmenti si costruiscono poligoni, unendo più poligoni si costruiscono figure solide e così via. Il laboratorio porterà a esplorare nozioni geometriche comuni e meno comuni da nuovi punti di vista ed è pensato per dare spazio anche allo sviluppo di abilità comunicative, incoraggiando i partecipanti al lavoro di gruppo. Condotto da Curvilinea.

Gioca e colora con Focus Pico (area Focus Pico)

Orario: dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 17

Età: dai 3 ai 7 anni

Attività: si disegna, si colora, si crea, ci si diverte e si impara. Tante attività creative in collaborazione con Happy Child, azienda di asili nido e scuole dell’infanzia bilingue private e interni alle aziende con metodo pedagogico basato sull’educazione tempestiva e positiva.

Installazioni fisse (serve solo l'iscrizione al Focus Live)

HEPscape room (Infn, Istituto nazionale di fisica nucleare)

Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Durata: 30 minuti

Età: dai 6 anni

Attività: attraverso un’appassionante escape room scoprirete la fisica del Large Hadron Collider (LHC) di Ginevra, il più grande acceleratore di particelle al mondo e degli esperimenti che vi vengono svolti. Il tutto coordinato dall’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) di Roma e con il sostegno dell’università La Sapienza.

Digital art: gioca e colora (Universikid hub)

Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Durata: fino a 20 minuti

Età: ai 7 anni

Attività: in quest’area potrete disegnare e dare spazio alla vostra creatività seguendo i videocorsi interattivi di Universikid. Sono previsti anche mini workshop, sempre gestiti da Universikid, una piattaforma di e-learning dedicata all’apprendimento e all’intrattenimento dei bambini.

Lancia il tuo razzo con la Realtà Aumentata (WAY)

Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Durata: fino a 20 minuti

Età: ai 7 anni

Attività: potrete disegnare, su carta, un razzo spaziale e poi attraverso una app su iPad (che sarà a disposizione dei partecipanti) potrete renderlo in 3D e assistere al suo lancio nello Spazio. L'esperienza è a cura dell'azienda di tecnologia WAY.

Laboratorio su prenotazione

Orario: 10,30 - 12 - 14 - 16 - 17

Durata: 1 ora

Età: dagli 8 anni

Attività: in questo laboratorio potrete imparare a programmare e a caricare il codice su schedine elettroniche realizzando tanti esperimenti. Potrete anche vedere come funziona una piccola casa domotica pilotata da una micro:bit. Tenuto dall'associazione Coder Dojo.

Laboratorio di disegno creativo "Animali d'autunno" con Focus Pico (area Focus Pico)

Orario: 10,30

Durata: 1 ora

Età: dai 3 ai 7 anni

Attività: il laboratorio ha lo scopo di far creare ai bambini un animale inventato, seguendo la loro immaginazione ed ispirandosi alla varietà della natura autunnale. Tecnica mista.

Piero Corva è uno degli illustratori più rappresentativi di Focus Pico. Dice che quando "immagina di parlare direttamente con i giovani lettori" e che vorrebbe "trasmettere loro le stesse sensazioni positive che avevo quando leggevo io da piccolo". Collabora con le più importanti case editrici italiane, tra cui Mondadori, De Agostini,Rizzoli, Sperling & Kupfer.

Incontri di Focus Junior con gli autori

(serve solo l'iscrizione al Focus Live)

Chiara Valentina Segré - Invenzioni ispirate alla natura

Orario: 12

Durata: 45 minuti

Età: da 7 anni

Che cos'hanno in comune una pianta e un robot? Un martin pescatore e un treno superveloce? Lo racconterà Chiara Valentina Segré, collaboratrice di Focus Junior, biologa e responsabile della supervisione scientifica alla Fondazione Umberto Veronesi. Ha pubblicato tanti libri per bambini, tra cui “L’incredibile plantoide e i superpoteri del regno vegetale".

Alterales - La crisi climatica esiste

Orario: 14

Durata: 45 minuti

Età: dai 7 anni

Qual è la cosa più preoccupante per il nostro futuro? La salute della Terra che ha la febbre a causa dell’inquinamento. E che cosa possiamo fare noi come singoli e collettivamente? Ne parleremo con la disegnatrice Alessia Iotti, che è anche attivista ambientale di Fridays for future. Al termine ci sarà il gioco delle barchette. Alessia (in arte Alterales) ha pubblicato un libro illustrato per spiegare il cambiamento climatico che si intitola "La crisi climatica esiste" (Mondadori).

SPETTACOLO DI GERONIMO STILTON - "LA PACE E'..."

Orario: 15

Durata: 1 ora

Età: da 3 anni

Che cosa possiamo fare noi contro le guerre? Possiamo iniziare a parlare di pace. Lo faremo con un tipo, anzi un topo, molto preparato. Di professione fa il giornalista e l’editore, è il direttore dell'Eco del Roditore. Il suo nome è Geronimo Stilton.

Chiara Borelli e Marco Colombo - Viaggio nel mondo degli animali incredibili

Orario: 16,30

Durata: 45 minuti

Età: da 7 anni

Siete pronti a partire per un safari alla scoperta di animali incredibili (ma reali)? Come il proteo, il lori lento o l’uccello segretario... Li scopriremo con Chiara Borelli e Marco Colombo, autori del libro di Focus Junior “Viaggio nel mondo degli animali incredibili”. Chiara Borelli è biologa e giornalista, caposervizio di Focus Wild, mentre Colombo, giornalista e fotografo naturalista, collabora con Focus Wild e tante altre riviste dedicate alla natura.

