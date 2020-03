Le citazioni più belle di Harry Potter che vi aiutano tutti i giorni

Stampa

Ipa

"Non fa bene soffermarsi sui sogni e dimenticare di vivere."

Albus Silente, Harry Potter e la Pietra Filosofale

"Per la mente ben organizzata, la morte è solo la prossima grande avventura."

Albus Silente, Harry Potter e la Pietra Filosofale

"Presto, tutti quanti ci troviamo faccia a faccia con la scelta tra fare quello che è più giusto o quello che è più facile fare".

Albus Silente

"Ci vuole molto coraggio per difendere i nostri nemici, ma altrettanto per difendere i nostri amici".

Albus Silente, Harry Potter e la Pietra Filosofale

|

"Le cose che perdiamo trovano sempre un modo per tornare da noi alla fine, anche se non sempre è il modo che ci aspettiamo".

Luna Lovegood, Harry Potter e l'ordine della fenice

"Tutti abbiamo luce e oscurità dentro di noi. Ciò che conta è la parte su cui scegliamo di agire. Ecco chi siamo veramente. "

Harry Potter e l'ordine della fenice

"Certo che sta succedendo nella tua testa, Harry, ma perché diavolo dovrebbe significare che non è reale?"

Harry Potter e i doni della morte

"Non sono sicura che funzionerà, Vernon".

"Oh, la mente di questa gente funziona in modo strano, Petunia; non sono mica come te e me" disse lui cercando di battere un chiodo con il pezzo di dolce alla frutta che zia Petunia gli aveva appena portato.

Harry Potter e la pietra filosofale

|

"Non si hanno mai abbastanza calzini."

Harry Potter e la pietra filosofale

"Ora, voi due, comportatevi bene: se scopro che avete fatto saltare in aria una toilette o ..."

"Far saltare in aria il bagno? Non abbiamo mai fatto saltare in aria un bagno." "Ottima idea, grazie, mamma".

Harry Potter e la pietra filosofale

"Il fatto di crescere con Fred e George," disse Ginny pensieroso, "è che inizi a pensare che tutto sia possibile se hai abbastanza coraggio."

Harry Potter e il principe mezzosangue

"Se vuoi sapere com'è un uomo, dai un'occhiata a come tratta i suoi inferiori, non i suoi pari"

Harry Potter e il calice di fuoco

|

"Non sono le nostre capacità a dimostrare quello che siamo, ma le nostre scelte".

Albus silente, Harry Potter e la camera dei segreti

"Giuro solennemente di non avere buone intenzioni".

Harry, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

La felicità la puoi trovare anche nei momenti più bui. Devi solo ricordarti di accendere la luce

Sirius Balck, Harry Potter e il calice di fuoco

"Non importa come sei nato, importa quello che diventi".

Albus silente, Harry Potter e il calice di fuoco

|

"Solo perché tu hai la portata emotiva di un cucchiaino non significa che sia per tutti così."

Harry Potter e l'Ordine della Fenice

"Harry, soffrire così ti dimostra che sei ancora un uomo! Questo dolore fa parte dell'essere umano ... il fatto che tu possa provare dolore come questo è la tua più grande forza".

Harry Potter e l'Ordine della Fenice

|

Qual è la vostra frase preferita dei film e libri di Harry Potter? Scrivetela nei commenti!