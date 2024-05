Il 4 maggio è lo Star Wars Day!

Stampa

Se non ti sei perso nemmeno un episodio della saga cinematografica di Star Wars non puoi perderti i festeggiamenti del 4 maggio, dichiarato ufficialmente Star Wars Day in tutto il mondo! Quest'anno, poi, è una ricorrenza speciale: sono infatti passati 40 anni da quando il primo film di Star Wars uscì nelle sale, e a Orlando, in Florida, si è appena festeggiata la ricorrenza.

La scelta della data dello Star Wars Day, invece, che viene festeggiato in tutto il mondo, non è stata fatta a caso: la famosa frase usata dai cavalieri jedi "Che la forza sia con te" in inglese corrisponde a " May the force be with you ", dove may può essere tradotto sia con il verbo possa (congiuntivo di potere ) sia con maggio , il mese, mentre la parola force in inglese viene pronunciata esattamente come fourth , ovvero il quarto (giorno).

Ecco il motivo della scelta di questa data!

May the 4th be with you!

Maggio, in ogni caso, è stato anche il mese in cui i primi sei episodi della fortunata serie sono usciti al cinema (il primo, Guerre stellari , arrivò nelle sale cinematografiche degli USA il 25 maggio 1977), e a maggio ricorre anche il compleanno del "papà" della fortunata serie, George Lucas , nato il 14 maggio 1944 (quanti quattro!).

Due eventi a Milano e Roma

In tutto il mondo i fan della saga stellare di Star Wars organizzano ogni anno eventi e festeggiamenti in tema: in Italia i più importanti saranno a Milano, presso WOW Spazio Fumetto (Viale Campania 12) dove domenica 7 maggio si potrà vivere una vera e propria Star Wars Experience in compagnia dei propri eroi preferiti, da Darth Vader a Han Solo, alla principessa Leia, dai mitici Stormtrooper agli ufficiali imperiali, fino ai piloti ribelli e tanti altri.

A Roma, invece, dal 4 al 7 maggio, presso il Luneur Park, i membri dei gruppi ufficiali, con i loro magnifici costumi che riproducono in ogni dettaglio quelli usati sul set dei vari film, sfileranno con i cadetti della Galactic Academy, il gruppo ufficiale di appassionati riservato esclusivamente ai minori di 18 anni. Due eventi da non perdere!

In arrivo i nuovi episodi

E per gli appassionati, due importanti novità: la data di uscita dell'episodio 8 della saga più famosa del cinema, che si intitolerà Star Wars: gli ultimi Jedi, è stata ufficialmente fissata al 15 dicembre 2017, e qui puoi vedere il trailer ufficiale (in inglese):

Ma non è tutto: è stata confermata ufficialmente anche l'uscita dell'episodio 9, che verrà girato quest'anno e sarà nelle sale nel 2019!

Se vuoi rivederti alcune delle scene più belle degli episodi dal primo al sesto , puoi vedere questo video:

Se invece vuoi sapere tutto, ma proprio tutto sugli episodi passati e futuri della saga stellare e vuoi essere sempre informato su tutto ciò che accade nella Galassia, visita il sito ufficiale di Star Wars .